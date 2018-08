Hitzewelle in Deutschland: Arzneimittel richtig lagern

Berlin (ots) - Arzneimittel sollten in der Regel möglichst kühlund trocken aufbewahrt werden. Es ist wichtig, den Angaben zurLagerung auf der Umverpackung und im Beipackzettel zu folgen.Ansonsten könnte die Wirksamkeit des Medikamentes beeinträchtigtwerden. Darauf weist der Bundesverband der Arzneimittel-Herstellere.V. (BAH) im Zuge der seit Wochen anhaltenden Hitzewelle hin."Arzneimittel sind empfindliche Produkte. Zu hoheLagertemperaturen und Sonneneinstrahlung können ihre Qualität undWirksamkeit beeinträchtigen. Daher sollten Arzneimittel nicht im Autoliegen gelassen oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt werden", sagtDr. Elmar Kroth, Geschäftsführer Wissenschaft beim BAH.In der Regel wird eine Aufbewahrung bei Raumtemperatur zwischen 15und 25 Grad Celsius empfohlen. Im Kühlschrank sollten Arzneimittelnur gelagert werden, wenn dies ausdrücklich auf der Umverpackung oderim Beipackzettel empfohlen wird. Denn Arzneimittel können auch bei zuniedrigen Temperaturen und Feuchtigkeit Schaden nehmen.Wenn Arzneimittel anders aussehen als bekannt, sollten sie nichtmehr verwendet und der Apotheker zu Rate gezogen werden. FolgendeAnzeichen können ein Hinweis auf eine Veränderung eines Arzneimittelsdurch falsche Lagerung sein: Verfärbungen, Risse oderGeruchsentwicklung bei Tabletten, Ausflockung oder Trübung bei Säftenund Injektionslösungen, Verflüssigung, Verfärbungen oderGeruchsbildung bei Salben oder Gelen. Die Entsorgung von nicht mehrverwendbaren Arzneimitteln sollte wie gewohnt über den Hausmüllerfolgen. Auch viele Apotheken nehmen Arzneimittel zur Entsorgungzurück.Der Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH) ist dermitgliederstärkste Branchenverband der Arzneimittelindustrie inDeutschland. Er vertritt die Interessen von mehr als 420Mitgliedsunternehmen, die in Deutschland ca. 80.000 Mitarbeiterbeschäftigen. Das Aufgabenspektrum des BAH umfasst sowohl dieverschreibungspflichtigen als auch die nichtverschreibungspflichtigen Arzneimittel sowie die stofflichenMedizinprodukte. Unter www.bah-bonn.de gibt es mehr Informationen zumBAH.Ihre Ansprechpartner in der BAH-Pressestelle:Christof WeingärtnerPressesprecherTel.: 030 / 3087596-127weingaertner@bah-bonn.deAngelina GromesReferentin Presse- undÖffentlichkeitsarbeitTel.: 030 / 3087596-123gromes@bah-bonn.deGeschäftsstelle BerlinBundesverband derArzneimittel-HerstellerFriedrichstraße 13410117 BerlinGeschäftsstelle BonnBundesverband derArzneimittel-HerstellerUbierstraße 71-7353173 Bonnwww.bah-bonn.deOriginal-Content von: Bundesverband der Arzneimittel-Hersteller e.V. (BAH), übermittelt durch news aktuell