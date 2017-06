Hitzeschäden auf Straßen - womit Autofahrer rechnen sollten / TÜV Rheinland: 'Blow-ups' als plötzlich auftretende Hindernisse / Asphaltverschleiß ist höher / Ab 28 Grad Celsius besondere Vorsicht

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

Köln (ots) - Im Sommer 2016 traten sie auf Autobahnen besondershäufig auf - sogenannte 'Blow-ups'. Sie entstehen auf den ausBetonplatten gefertigten Abschnitten. Bei heißen Temperaturen hatdies mitunter Folgen. Im Extremfall wölben sich Platten, platzen aufoder springen aus ihrer Verankerung. "Ab einer Lufttemperatur von 28Grad Celsius können 'Blow-ups' entstehen. Auto- und vor allemMotorradfahrer sollten in diesem Fall auf Betonabschnitten vorsichtigfahren", sagt Steffen Mißbach, Kraftfahrt-Experte bei TÜV Rheinland.Ab 30 Grad steigt die Wahrscheinlichkeit für 'Blow-ups' nochmalsdeutlich, sodass die zulässige Höchstgeschwindigkeit durchentsprechende Beschilderung gesenkt wird. "Bei geringererGeschwindigkeit haben Verkehrsteilnehmer bessere Chancen, möglicheFahrbahnaufbrüche oder Schlaglöcher zu erkennen. Sollte einDurchfahren nicht zu vermeiden sein, sind die Folgen erheblichgeringer", weiß Mißbach. Bei Wasseransammlungen nach Regenfällenerhöht sich das Gefährdungspotenzial nochmals, da die Tiefe solcherHindernisse nicht mehr erkennbar ist.Spurrillen bergen AquaplaningrisikoAuch asphaltierte Straßen werden von Hitzewellen beeinträchtigt.Weicher Asphalt verformt sich, wodurch Spurrillen entstehen können."Spurrillen sind in der Regel nur sehr schwer zu erkennen. NachSommergewittern mit starken Regenfällen sammelt sich in diesenVertiefungen das Wasser und erhöht die Aquaplaninggefahr", erklärtder Experte.Verlängerter Bremsweg und verringerte SeitenhaftungErschwerend kommt hinzu, dass bei hohen Temperaturen dieAsphaltfahrbahn schneller verschleißt, wodurch die Griffigkeit derFahrbahn verloren geht. Dies kann zu verlängerten Bremswegen führen.Außerdem ist die Seitenhaftung geringer, wodurch das Fahrzeug bereitsbei deutlich geringeren Kurvengeschwindigkeiten aus der Kurvegetragen wird. "Durch gründlichen und rechtzeitigen Unterhalt derStraßen ließen sich Hitzeschäden verringern, etliche sogar ganzvermeiden. "Leider kommt das aber vielerorts zu kurz oder unterbleibtganz", so Mißbach.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Wolfgang Partz, Presse, Tel.: 0221/806-2290Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: T?V Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell