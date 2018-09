Hitzepausen-Streit bei Playmobil-Hersteller spaltet Betriebsrat

NÜRNBERG (dpa-AFX) - Ein Streit um den Aufruf zu Hitzepausen beim Playmobil-Hersteller Geobra Brandstätter spaltet den Betriebsrat des Unternehmens.



Der Betriebsrat unterstützte am Montag vor dem Nürnberger Arbeitsgericht das Amtsenthebungsverfahren des Herstellers gegen acht Mitglieder des Gremiums. Geobra Brandstätter wirft diesen Betriebsräten und IG-Metall-Mitgliedern vor, in diesem Sommer wegen der großen Hitze eigenmächtig und ohne Beschluss des Gremiums zu zehnminütigen Arbeitspausen aufgerufen zu haben. Das fränkische Unternehmen sieht darin eine grobe Pflichtverletzung und will vor Gericht den Ausschluss der Männer und Frauen aus dem Betriebsrat erwirken. Die betroffenen Betriebsräte weisen die Vorwürfe zurück.

Zwischen Geobra Brandstätter und der IG Metall hatte es in den vergangenen Jahren mehrfach Auseinandersetzungen gegeben. Nachdem am Montag der Versuch einer gütlichen Einigung vor Gericht ohne Erfolg blieb, wollen die Richter im kommenden Januar eine Entscheidung treffen./bak/DP/men