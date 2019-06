Hitze und Hund: Was Bello, Bella und Buddy an heißen Tagen guttut

Wiesbaden (ots) - Jedes Jahr fiebern wir ihm entgegen: dem Sommer.Sonnenschein und hohe Temperaturen haben aber auch ihreSchattenseiten. Gesundheitliche Gefahren bestehen nicht nur für denMenschen, sondern auch für seinen besten Freund, den Hund. DerZentralverband Zoologischer Fachbetriebe e. V. (ZZF) gibt Tipps, wieman den Vierbeinern eine Abkühlung verschaffen kann.Im Gegensatz zum Menschen besitzen Hunde nur wenige Schweißdrüsenan den Pfoten und regeln ihren Wärmehaushalt ansonsten über dasHecheln. Daher vertragen sie große Hitze nicht gut. "Vor allem dürfenHunde auf keinen Fall im Auto gelassen werden. Der Innenraum heiztsich in kurzer Zeit auf, was zu schweren Herz- und Kreislaufstörungenund häufig zum Tod führt", warnt ZZF-Präsident Norbert Holthenrich.Bei längeren Autofahrten müssen Besitzer genügend Trinkpauseneinplanen. Auch zu Hause ist es wichtig, immer genug frisches Wasserbereitzustellen. Gassi gehen verlagern Hundehalter möglichst in dieMorgen- und Abendstunden.Im Zoofachhandel finden Hundefreunde einiges, was ihrenVierbeinern die Hitze erträglicher macht. Sehr beliebt sindHundepools. Beim Kauf sollten Halter - je nach Rasse des Hundes - aufdie Größe und robustes Material achten. Spezielle Wasserfontänen, diean den Gartenschlauch montiert werden, oder mit Wasser zu füllendeKühlknochen können ebenso Erfrischung bieten.Wenn Bello sich bei heißem Wetter lieber ausruhen möchte, kann erdies auf einer Kühlmatte oder in einem Kühlbett tun. Durch einspezielles Gel geben sie wohltuende Kühle ab - und das ganz ohneStrom oder Vorkühlen. Sowohl Matte als auch Bett regenerieren sichselbst und sind sofort nach dem Kauf einsatzbereit.Zu empfehlen sind auch Kühlwesten, die Herrchen und Frauchen nurin Wasser eintauchen und auswringen müssen. Nach dem Anlegen kühlensie Rücken und Brustkorb des Vierbeiners. Norbert Holthenrich weistdarauf hin, dass das Wasser nicht zu kalt sein sollte: "Sonst ziehtsich der Hund womöglich eine Erkältung zu." Der Zoofachhändler vorOrt berät kompetent, welche Weste am besten zum jeweiligen Hundpasst. Auch an Sonnenschutz sollten Besitzer denken, vor allem anschwach behaarten Hautpartien wie dem Ohrrand, den Innenschenkelnoder dem Nasenspiegel.Pressefoto etc.: https://www.zzf.de/presse/meldungen.htmlPressekontakt:ZZF, Antje SchreiberTel. 0611 447553-14presse@zzf.deOriginal-Content von: Zentralverband Zoologischer Fachbetriebe Deutschlands e.V. (ZZF), übermittelt durch news aktuell