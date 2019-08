München (ots) - Hochbetrieb bei Hitze: Die gemeinnützige ADACLuftrettung ist im extremen Hitzemonat Juli 2019 bundesweit 5555Einsätze geflogen. Damit rückten die ADAC Rettungshubschraubertäglich rund 180-mal zu oftmals lebensrettenden Einsätzen aus -durchschnittlich rund 20 Prozent häufiger als an normalen Tagen mitrund 150 Einsätzen am Tag. Hauptanforderungsgrund war in etwa jedemzweiten Fall ein internistischer Notfall wie zum Beispiel eine akuteHerz-Kreislauferkrankung.Der Tag mit den bisher meisten Rettungseinsätzen in diesem Jahr inDeutschland war der 24. Juli. An diesem Tag mussten die Crews,bestehend aus Pilot, Notarzt und Notfallsanitäter, bundesweit 203-malausrücken. Die Station mit den meisten Alarmierungen an einem Tag warim Hitzemonat Juli "Christoph 31" in Berlin. Der ADACRettungshubschrauber brachte es am 4. Juli auf 13 Einsätze. Damit war"Christoph 31" von morgens 7 Uhr bis zum Sonnenuntergang pausenlos imEinsatz - 70 Prozent davon wegen akuter Herz-Kreislauferkrankungen.Die Maschine des Typs EC135 ist derzeit übergangsweise am BerlinerFlughafen Schönefeld beheimatet, da der Landeplatz auf dem CharitéCampus Benjamin Franklin in Berlin-Steglitz umgebaut wird. Ende Juniflog "Christoph 31" den 75.000 Einsatz seit Beginn der Luftrettung inBerlin im Jahr 1987 - eine weltweit einmalige Zahl im Rettungsdienstaus der Luft.Die bundesweit 5555 Einsätze im Juli 2019 sind noch einmal eineSteigerung gegenüber dem extrem heißen Juli 2018 mitüberdurchschnittlichen 5507 Rettungseinsätzen.Die gemeinnützige ADAC Luftrettung ist mit ihrenRettungshubschraubern an 36 Luftrettungsstationen im vergangenen Jahrzu 54.356 Einsätzen gestartet. Bundesweit arbeiten für die ADACLuftrettung, ein Tochterunternehmen der ADAC Stiftung, mehr als 1000Menschen - darunter rund 160 Piloten, etwa 260 Notfallsanitäter (TCHEMS) und rund 580 Notärzte. Bei ihrer Arbeit können die Crews aufdie modernsten Rettungshubschrauber zurückgreifen. Mit ihnen wurden2018 rund 3,3 Millionen Kilometer zurückgelegt. Die durchschnittlicheFlugzeit bei einem Einsatz betrug rund 30 Minuten.Über die ADAC Luftrettung gGmbHMit 50 Rettungshubschraubern und 36 Stationen ist diegemeinnützige ADAC Luftrettung eine der größtenLuftrettungsorganisationen Europas. Die ADAC Rettungshubschraubergehören zum deutschen Rettungsdienstsystem und werden immer über dieNotrufnummer 112 bei der Leitstelle angefordert und sind im Notfallfür jeden Verunglückten oder Erkrankten zur Stelle. "Gegen die Zeitund für das Leben" lautet der Leitsatz der ADAC Luftrettung gGmbH.Denn gerade bei schweren Verletzungen oder Erkrankungen gilt: Jeschneller der Patient in eine geeignete Klinik transportiert wirdoder vor Ort vom Notarzt versorgt wird, desto besser sind seineÜberlebenschancen bzw. seine Rekonvaleszenz. Seit 2017 ist die ADACLuftrettung ein Tochterunternehmen der ADAC Stiftung.Pressekontakt:Jochen Oesterlei.A. ADAC Luftrettung gGmbHT +49 89 76 76 34 74medien@adac.dewww.presse.adac.deOriginal-Content von: ADAC SE, übermittelt durch news aktuell