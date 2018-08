Bei Hitze nur noch Salat? Die Deutschen stehen auch im Hochsommer auf Pizza, Burger und Co.

Berlin (ots) - Salat im Sommer und Burger im Winter? Ein Blick indie Datenbank von pizza.de zeigt: Auch bei 30 Grad und Sonne satthaben die Deutschen Appetit auf Pizza und Fast Food. Vor allemBerliner bestellten im Sommer viel häufiger Pizza Pasta und PizzaDöner.Hungrig trotz Hitze: Auch im Sommer wird in Deutschland durchausgerne deftig gegessen. Das ergab ein Vergleich der Bestellungen beipizza.de von Dezember 2017 und Juni 2018. Dazu wurden die meistbestellten Gerichte und Pizzasorten aus den 50 deutschen Städtenermittelt, in denen am häufigsten Essen geordert wird. Bei Berlineretwa weckt der Sommer die Experimentierfreude - und die Lust aufungewöhnliche Kombinationen: Im Juni bestellten die Hauptstädter vielhäufiger "Pizza Pasta" (plus 200 Prozent) und "Pizza Döner" (plus 19Prozent). Im Gegensatz dazu ging die Nachfrage nach Klassikern wieMargherita (minus 13 Prozent), Salami (minus 15 Prozent) und Funghi(minus 17 Prozent) stark zurück.Leipzig: Veggie-Boom im SommerIn der größten Stadt Sachsens verzichtet man an warmen Tagen eherauf Fleisch. Vegetarische Pizzen wie Margherita oder Funghi standenim Juni dieses Jahres hoch im Kurs. Bestellungen von Veggie-Pizzenstiegen im Vergleich zum Winter um das 27-fache. Lieferungen vonSalami-Pizzen gingen gleichzeitig um 88 Prozent zurück. Auch inFreiburg lässt man im Sommer lieber das Fleisch weg. Bestellungen vonPizza Funghi (plus 21 Prozent) stiegen. Pizza Salami, Schinken undDöner wurden weniger geordert.Athen statt HonoluluWenn es draußen wärmer wird, stehen die Stuttgarter besonders aufPizza Gyros. Im Sommer verdoppelten sich die Lieferungen dergriechisch-italienischen Kombination. Pizza Hawaii war bei denSchwaben dagegen weniger beliebt. Die Lieferungen sanken in derwarmen Jahreszeit um 20 Prozent. Anderes Bild in Hamburg: Hier warPizza Hawaii nur im Sommer unter den Top drei der meist bestelltenPizzen.Italienisch im Sommer - Burger im WinterHamburg, München, Rostock und Norderstedt holen sich im SommerItalien nach Hause. Bei pizza.de orderten Kunden aus diesen Städtenam häufigsten italienische Klassiker im Juni. Im Winter mochten sielieber deftiges Essen. Dann landeten in diesen vier Städten vor allemviele Burger auf dem Tisch.Über pizza.depizza.de ist die älteste deutsche Online-Bestellplattform fürPizza und Fast Food und seit 2007 der Pizzaexperte Deutschlands.Kunden von pizza.de können nach ihren persönlichen Vorlieben aus mehrals 12.000 Lieferdiensten auswählen und sich ihr Essen bequem nachHause bestellen. Nur auf pizza.de sind die größten PizzakettenDeutschlands zu finden, wie u.a. Domino's, Smiley's, Hallo Pizza oderWorld of Pizza. pizza.de gehört zur Berliner Delivery Hero Holding,die in über 47 Ländern Portale für Online-Essensbestellungen betreibtund in Deutschland neben pizza.de auch mit der Marke Lieferheld aufdem Markt vertreten ist. pizza.de wurde im Jahr 2016 mit zwei Awardsim Bereich "Bester Kundenservice" ausgezeichnet.Pressekontakt:Charlotte Noir | pizza.deSocial Media & PR Managercharlotte.noir@deliveryhero.comT: 030 5444 59 199M: 0173 45 28 29 8Original-Content von: pizza.de, übermittelt durch news aktuell