Bei Hitze auf eisgekühlte Getränke verzichten

Baierbrunn (ots) -Auch wenn es an heißen Tagen noch so verlockend ist - zueisgekühlten Getränken sollte man bei Hitze besser nicht greifen.Denn sie geben dem Körper das Signal, die Wärmeproduktionanzukurbeln, wie das Gesundheitsmagazin "Apotheken Umschau" schreibt.Wichtig ist bei hohen Temperaturen vor allem, viel zu trinken. Da derKörper mehr schwitzt, braucht er mehr Flüssigkeit. Jeder sollte aufsein eigenes Durstgefühl hören und Familienangehörige im Blickbehalten: Kinder achten beim Spielen oft nicht auf ihren Durst. Nurbei manchen Erkrankungen wie einer schweren Nieren- oder Herzschwächemuss die Trinkmenge in Abstimmung mit dem Arzt eingeschränkt werden.Ältere Menschen sollten beachten: "Mit zunehmendem Alter reduziertsich zumeist das Durstgefühl, sodass es schneller zuFlüssigkeitsmangel kommt", erklärt Professor Hans Ulrich Hink,Chefarzt der Klinik für Innere Medizin in Frankfurt-Hoechst. Idealsind Mineralwässer, Saftschorlen und lauwarme Kräutertees. "FürLeute, die intensiv Sport treiben, eignen sich auch isotonischeGetränke oder Wasser mit Mineralstoffzusätzen", sagt ProfessorHans-Georg Predel. Sportmediziner an der Deutschen SporthochschuleKöln.Weitere Tipps für heiße Tage finden Leserinnen und Leser in derTitelgeschichte der neuen "Apotheken Umschau".