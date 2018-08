Hitze - ein Naturrisiko (FOTO)

Würzburg (ots) -35 °C im Schatten und das Thermometer am Anschlag bei 50 °C in derSonne, das waren die Temperaturen der letzten Wochen am Hubland.Eine Gruppe von Naturrisikenforscherinnen und -forschern derUniversität Potsdam führt seit dem 7. Juli 2018 jedes WochenendeUntersuchungen zur Hitzebelastung auf der Landesgartenschau Würzburgdurch. Die Wissenschaftler messen über den Tag verteilt anunterschiedlichen Stationen auf dem Gelände die Temperatur,Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit und zählen dieBesucherströme. Sie wollen herausfinden, ob sich Veranstalter z.B.mit Abkühlungsangeboten auf Hitze vorbereiten müssen. Zusätzlichbefragen sie die Gäste nach ihrem Besuch zum Beispiel nach ihrerpersönlichen Wahrnehmung des aktuellen Wetters, ihremBelastungsempfingen, selbst vorgenommenen Vorbereitungen und ihrenAktivitäten auf der Landesgartenschau.Ein erster Blick in die erhobenen Daten zeigt, dass ein Großteilder Besucher sich der Gefahr von Hitzebelastung auf die Gesundheitbewusst ist und daher an heißen Tagen selbst Anpassungen vornimmt,wie beispielsweise mehr zu trinken oder leichtere Kleidunganzuziehen. Bestätigend konnten die Wissenschaftler an den letztenbesonders heißen Wochenenden beobachten, dass sich viele Besucher zumTeil an die Wetterbedingungen anpassten. Es wurden vermehrtSonnenhüte und sogar Schirme getragen, die Schattenplätze wie z.B.unter den großen Sonnenschirmen auf der Festwiese oder unter denBäumen am Aktivband Eschenallee und im Alten Park erfreuten sichgroßer Beliebtheit.Eine ausführliche Auswertung erfolgt ab Mitte August, also nachdem letzten Untersuchungswochenende der Wissenschaftler. Ziel ist es,das Verhalten von Besuchern einer Großveranstaltung beiunterschiedlichen Wetterlagen, insbesondere bei starkerHitzebelastung, nachzuzeichnen. Aus den Ergebnissen werdenEmpfehlungen für die Landesgartenschau und andere Verantwortliche fürGroßveranstaltungen sowie die Allgemeinbevölkerung abgeleitet. -Partner des Projekts ist die Stadt Würzburg.Einbußen bei den BesucherzahlenAuch wenn der Betrieb aufrechterhalten wird - lediglich zweiGastronomiestandorte mussten zwischenzeitlich geschlossen werden, daes für das Personal zu heiß geworden ist - gibt es durch die extremeHitze erhebliche Einbußen bei den Besucherzahlen zu verzeichnen, daviele ihren Landesgartenschaubesuch ausfallen lassen oder zumindestverschieben.Das Gelände haben die Gärtner perfekt im Griff, alles steht involler Blüte. "Wir haben richtig und frühzeitig auf dieTrockenperiode reagiert", so Claudia Knoll, von der BayerischenLandesgartenschaugesellschaft in München entsandte Geschäftsführerin,"und rechtzeitig mit dem zusätzlichen Bewässern von Blumen, Bäumen,Rasen- und Wiesenflächen begonnen." Klaus Heuberger, Geschäftsführerseitens der Stadt Würzburg, ergänzt: "Wir freuen uns, dass dieServiceangebote wie beispielsweise das Wasserbecken mit denPaddelbooten, die Spritzblumen und die beiden Gartenschaubähnchen gutangenommen werden."SonnenschutzUm den Sonnenstrahlen auf dem Gelände ein wenig zu entkommen,empfiehlt die Landesgartenschau Würzburg eine Auszeit unter altemBaumbestand entlang des Aktivbands Eschenallee oder im Alten Park undeinen Besuch der Ausstellungen in den verschiedenen Gebäuden auf derLandesgartenschau - so zum Beispiel die Geschichtsausstellung in derAlten Tankstelle, die Blumenschau in der ehemaligen Sporthalle oderdie Gemeinschaftsausstellung der universitären Bereiche der StadtWürzburg, das LAB13. Auch bei einem Eis im Food Court oder einemEspresso in der Library lässt es sich gut aushalten. Ab sofort istzudem das Gründerzentrum am Hublandplatz täglich von 12.00 bis 16.00Uhr für die Besucherinnen und Besucher der Landesgartenschau geöffnetPressekontakt:Carmen van MusscherPresse- und ÖffentlichkeitsarbeitTel.: 0931/37-3045carmen.vanmusscher@lgs2018-wuerzburg.deOriginal-Content von: Landesgartenschau Würzburg 2018 GmbH, übermittelt durch news aktuell