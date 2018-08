Hitze: Kurze Atempause für Feuerwehrkräfte / Deutscher Feuerwehrverband dankt für Einsatzbereitschaft im Sommer (FOTO)

Berlin (ots) - Nicht nur die Natur ist von der monatelangen Hitze geschafft undfreut sich auf eine kurze Atempause: "Wir danken den zahllosenFeuerwehrangehörigen, die in diesem Sommer mit großer Anstrengung die vielenBrandeinsätze in Wälder, Wiesen und Feldern bewältigt haben", erklärt HartmutZiebs, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV). Der Verbandspräsidentwendet sich auch an die Familien und Arbeitgeber der zu 94 Prozentehrenamtlichen Kräfte: "Der beständige Einsatz der knapp eine MillionFeuerwehrmänner und -frauen ist nur dadurch möglich, dass das familiäre undberufliche Umfeld dieses Engagement unterstützen", erklärt er.Teilweise haben bereits sinkende Temperaturen dazu beigetragen, dieEinsatzzahlen bei Bränden zu minimieren. "Nötig ist nun allerdings einmehrtägiger, sanfter Regen, der tief in die ausgetrockneten Bodenschichten undden Bewuchs eindringen kann", berichtet der DFV-Präsident. Ein heftiges Unwetterauf ausgedörrtem Untergrund könne schnell zu Sturzbächen führen, da die Naturden Regen nicht aufnehmen könne."Wichtig ist jedoch auch weiterhin, dass sich die Menschen in der Naturaufmerksam verhalten, keine Brände fahrlässig oder gar vorsätzlich verursachenund bemerkte Schadfeuer unverzüglich melden", appelliert der DFV-Präsident.Pressekontakt:Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV)Presse- und ÖffentlichkeitsarbeitSilvia DarmstädterTelefon: 030-28 88 48 823Fax: 030-28 88 48 809darmstaedter@dfv.orgFacebook: www.facebook.de/112willkommenTwitter: @FeuerwehrDFVOriginal-Content von: Deutscher Feuerwehrverband e. V. (DFV), übermittelt durch news aktuell