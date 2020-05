Köln (ots) - Starker Start der neuen Staffel "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert": Die Musik-Event-Reihe, in der gestern Abend Max Giesinger mit seinen größten Songs im Mittelpunkt stand, erzielte sehr gute 10,2 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen und sicherte sich damit die Marktführerschaft in der Primetime. 10,4 Prozent der 14- bis 49-Jährigen verfolgten MoTrips emotionale Neuinterpretation des Max-Giesinger-Songs "80 Millionen", in der er über seine Flucht vor dem Libanon-Krieg als Kind sang. Insgesamt schalteten 2,18 Millionen Zuschauer ab 3 Jahren ein, in der Spitze sogar 2,56* Millionen.Einen guten Wert erzielte im Anschluss auch die Doku über den Künstler des Abends: "Die Max-Giesinger-Story" schalteten 9,5 Prozent der 14- bis 59-Jährigen ein.Über den ganzen Tag erreichte VOX einen guten Tagesmarktanteil von 7,1 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 59-jährigen Zuschauer bzw. 7,6 Prozent bei den 14-49-Jährigen.Alle Folgen von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" sind 7 Tage nach Ausstrahlung der letzten Folge kostenlos auf TVNOW abrufbar sowie im Premiumbereich bereits 7 Tage vor Ausstrahlung und ein ganzes Jahr lang nach Ende der Staffel verfügbar.Am nächsten Dienstag (12.5.) geht es dann bei VOX um 20:15 Uhr mit Folge 2 von "Sing meinen Song" und den Songs von Nico Santos und um 22:10 Uhr mit "Die Nico-Santos-Story" weiter.*22:09 UhrQuelle: AGF/GfK/DAP videoSCOPE/MG RTL Data & Audience Intelligence/vorläufig gewichtet/Stand: 06.05.2020Pressekontakt:Katrin BechtoldtMediengruppe RTL Deutschland GmbHVOX KommunikationTelefon: +49 221 456-74404katrin.bechtoldt@mediengruppe-rtl.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/6952/4589550OTS: VOX Television GmbHOriginal-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell