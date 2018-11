Hithink RoyalFlush Information Network: Heikles Investment oder sichere Bank?

Der Hithink RoyalFlush Information Network-Schlusskurs wurde am 07.11.2018 an der Heimatbörse Shenzhen mit 39,28 CNY festgestellt. Das Papier gehört zum Segment "Diversifizierte Finanzwerte".

Hithink RoyalFlush Information Network haben wir in einer hausinternen Analyse nach den 7 bedeutendsten Faktoren auf Basis der aktuellen Daten bewertet. Daraus resultiert jeweils eine Bewertung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Diese 7 unterschiedlichen Einzelfaktoren führen dann zu einer konsolidierten Gesamteinschätzung der Aussichten für die Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Technology") liegt Hithink RoyalFlush Information Network mit einer Rendite von -26,15 Prozent mehr als 4 Prozent darunter. Die "Technology Services"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -31,33 Prozent. Auch hier liegt Hithink RoyalFlush Information Network mit 5,17 Prozent deutlich darüber. Diese gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Hold"-Rating in dieser Kategorie.

2. Anleger: Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Hithink RoyalFlush Information Network wurde in den letzten zwei Wochen neutral diskutiert. Es konnten keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation ausgemacht werden. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es jedoch vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Hold"-Einschätzung. Tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation haben ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Sell" Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Hithink RoyalFlush Information Network auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Hold"-Bewertung.

3. Technische Analyse: Trendfolgende Indikatoren sollen anzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet (s. Wikipedia). Der gleitende Durchschnitt ist ein solcher Indikator, wir betrachten hier den 50- und 200-Tages-Durchschnitt. Zunächst werfen wir einen Blick auf den längerfristigeren Durchschnitt der letzten 200 Handelstage. Für die Hithink RoyalFlush Information Network-Aktie beträgt dieser aktuell 43,6 CNY. Der letzte Schlusskurs (39,28 CNY) liegt damit deutlich darunter (-9,91 Prozent Abweichung im Vergleich). Auf dieser Basis erhält Hithink RoyalFlush Information Network somit eine "Sell"-Bewertung. Nun ein Blick auf den kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitt: Dieser beträgt aktuell 35,62 CNY, daher liegt der letzte Schlusskurs darüber (+10,28 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Hithink RoyalFlush Information Network ergibt, die Aktie erhält eine "Buy"-Bewertung. In Summe wird Hithink RoyalFlush Information Network auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Hold"-Rating versehen.