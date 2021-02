Hitachi Aktie: Strategische Erfolge

Weitere Suchergebnisse zu "Hitachi":

Hitachi hat im 1. Halbjahr weniger umgesetzt, dafür aber mehr verdient. Der Umsatz sank um 10,9% auf rund 3,8 Bio Yen. Unterm Strich stieg der Gewinn um fast ein Drittel auf 259,29 Yen je Aktie. Im Vorjahr wurden zahlreiche Übernahmen abgeschlossen, was zu Verlusten führte, die jetzt ausblieben. Die Corona-Krise hat in allen Geschäftsbereichen zu großen Unsicherheiten geführt. So blieben größere ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



