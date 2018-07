Hitachi Aktie: Hitachi testet Blockchain-Biometrie!

Weitere Suchergebnisse zu "Hitachi":

Die Blockchain ermöglicht Unternehmen und Verbrauchern nahezu endlose neue Möglichkeiten. Die zahllosen Kryptowährungen, die in den letzten Jahren aus dem Boden sprossen, sind da nur die Spitze des Eisbergs. Was mit der Technologie noch möglich ist, stellte kürzlich Hitachi in Zusammenarbeit mit KDDI in Japan vor. Zusammen testen die beiden Unternehmen derzeit eine Blockchain-Biometrie für den Einzelhandel.

Ein Beitrag von Ethan Kauder.