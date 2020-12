Hitachi Aktie: Erste Ladestation in Großbritannien!

Weitere Suchergebnisse zu "Hitachi":

Laut Bloomberg wird am Montag die erste Servicestation für das Aufladen von Elektrofahrzeugen in Großbritannien eröffnet. Die Servicestation in Essex, Südostengland, wird von der britischen Einheit von Hitachi Ltd (OTC:HTHIY), Hitachi Capital U.K. Plc und dem in Iver ansässigen Energielösungsanbieter Gridserve eingerichtet.

Was geschah

Die neue Tankstelle ist Teil eines 1,35 Milliarden Dollar-Projekts zur Installation von 100 EV-Ladeeinrichtungen in ganz England, in denen ...



