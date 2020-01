Hit-Medleys der Stars: von Tony Marshall bis Lucas Cordalis (FOTO)

Baden-Baden / Offenburg (ots) - SWR Musikshow "Schlager-Spaß mit Andy Borg" /15. Februar 2020, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen / außerdem: Nicol Stuffer, MarcPircher, Fantasy, Linda Feller, die Ladiner u. a.Auch im Februar lädt Sänger und Gastgeber Andy Borg die Zuschauerinnen undZuschauer des SWR Fernsehens zu einem geselligen Musikabend in seine Weinstube.Seine Gäste singen Schlager-Medleys und bringen großen Hits von Connie Francis,Costa Cordalis und vielen mehr ins Fernsehen. In dieser Sendung heißt Andy Borgdazu u. a. Tony Marshall, Marc Pircher, Lucas Cordalis, Nicol Stuffer, Fantasy,Linda Feller sowie die Ladiner willkommen. Zu sehen am Samstag, 15. Februar2020, um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen.Emotionale HöhepunkteIn bewegenden Worten erzählt sein Sohn Lucas Cordalis bei Andy Borg von derengen Beziehung zu seinem Vater Costa Cordalis, der im letzten Jahr gestorbenist. Der Vater habe sich immer gewünscht, dass seine "Musik weiterlebt". Deshalbsingt Lucas Cordalis in der Show ein Medley der größten Hits seines Vaters.Schlagerstar Tony Marshall (81) blickt im Talk auf seine große Karriere zurückund singt gemeinsam mit Andy Borg den Hit "Bora Bora". Marc Pircher präsentiertsein neues Lied "Lago Maggiore". Countrysängerin Linda Feller aus Thüringensowie die Schlagerband Fantasy mit ihrem neuen Lied "Mona Lisa" sind zu Gast.Einen bezaubernden Auftritt hat Schülerin Leni (10) mit toller Stimme. Andy Borgbegrüßt außerdem das Quintett-Wenzelstein von der Schwäbischen Alb.Sendung"Schlager-Spaß mit Andy Borg", 15. Februar, 20:15 Uhr, SWR FernsehenWeitere Informationen unter: https://www.swr.de/unternehmen/kommunikation/pressemeldungen/Unterhaltung-Hit-Medleys-der-Stars-von-Tony-Marshall-bis-Lucas-Cordalis,swrfernsehen-schlagerspass-hitmedleys-februar-2020-100.htmlFotos unter www.ARD-foto.dePressekontakt: Grit Krüger, Telefon 07221 929 22285, grit.krueger@swr.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7169/4488444OTS: SWR - SüdwestrundfunkOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell