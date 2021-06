Ein Hit in China, GWMs TANK vor dem Debüt auf dem globalen Markt

Baoding, China (ots/PRNewswire) - TANK, die fünftgrößte Marke von GWM, hat seit ihrer Unabhängigkeit große Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Der smarte Luxus-Geländewagen TANK 300 hat sich seit seiner Markteinführung zu einem Verkaufsschlager entwickelt und sorgte schon während des Vorverkaufs für einen Rekord von mehr als 10.000 Bestellungen. Die 300 Monet Limited Edition-Geländewagen, die GWM zwischen den regulären TANK 300-Geländewagen ausrollte, waren innerhalb von fünf Minuten vergriffen. Da der TANK 300 auf dem chinesischen Markt sehr beliebt ist, kann man die Situation, dass es schwer ist, einen zu kaufen, als "TANK-Phänomen" bezeichnen.Als Hit auf dem chinesischen Automarkt mit einer fabelhaften Marktleistung gärt das "TANK-Phänomen" des TANK 300 weiter vor sich hin. GWM hat seine Produktionskapazität des TANK 300 verbessert, um den Lieferzyklus des Fahrzeugs zu verkürzen. Beim Neustart des Vorverkaufs von TANK 300 am 19. April erhielt GWM innerhalb von nur 3 Stunden 5.000 Bestellungen. Vor allem bei der Prime-Version des TANK 300 müssen die Kunden aufgrund der großen Anzahl an Bestellungen ein halbes Jahr im Voraus buchen, um das Fahrzeug überhaupt kaufen zu können. Im chinesischen Off-Road-SUV-Segment hat der TANK 300 einen kombinierten Marktanteil von über 50 %.Als globale High-End-Geländewagenmarke von GWM bietet TANK ultimative Geländetauglichkeit und die Integration von Luxus und Komfort. Er schafft eine neue Kategorie von "cool-fun off-road SUV" auf dem Markt. Das meistverkaufte Produkt dieser Marke, der TANK 300, basiert auf GWMs professioneller intelligenter Off-Road-Plattform TANK. Ausgestattet mit einem 2.0T-Turbolader-Direkteinspritzer und einem ZF 8AT-Getriebe sowie mit Funktionen wie dem All-Terrain-Control-System, dem TANK Tuning- und dem Crêpe-Modus, die alle einzigartig unter den Produkten der gleichen Ebene sind, kann der TANK 300 sowohl die Bedürfnisse der Kunden beim Pendeln in der Stadt als auch beim Reisen auf dem offenen Land erfüllen. Die Luxuskabine aus hochwertigen Materialien und das intelligente Fahrsystem mit Internetzugang bieten dem Fahrer ein intelligentes und komfortables Fahrerlebnis. Darüber hinaus bietet GWMs luxuriöses Nutzfahrzeug-Flaggschiff TANK 800 dem Fahrer mit seinem filigranen Design, hochwertigen Materialien, hochpräzisen Techniken, einer vollwertigen Kabine im Nutzfahrzeugstil und fortschrittlichen intelligenten Systemen ein Fahrerlebnis der Spitzenklasse. Er hat eine exzellente Kraftstoffeffizienz, nachdem er einen 3.0T V6-Motor als Kernantrieb und ein von GWM entwickeltes 9AT-Getriebe als Getriebesystem einsetzt. TANK 700, als Vertreter der Mucha-Technologie-Serie von GWM, ist mit einem Leiterrahmen-Chassis konstruiert und sogar mit einer Vierrad-Einzelradaufhängung und einer Luftfederung ausgestattet, um das Fahren komfortabler zu machen. Dieses Produkt integriert ein einzigartiges und wildes Äußeres im Mucha-Stil und ein luxuriöses und komfortables Inneres, um einen auffälligen Kontrast zu bilden.In Zukunft wird GWM das Produktportfolio der Luxus-Geländewagen von TANK weiter bereichern und versuchen, High-End-Geländewagen von kompakten bis hin zu Full-Size-SUVs abzudecken. Mit einem festen Standbein auf dem chinesischen Markt wird erwartet, dass sich die TANK-Serie schnell auf den globalen Markt ausdehnt, um globale Anwender mit qualitativ hochwertigen Produkten zu versorgen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1538753/1.jpg (https://mma.prnewswire.com/media/1538753/1.jpg)Pressekontakt:Pupu Li+86-13466544432lipupu@dsconsulting.comOriginal-Content von: GWM, übermittelt durch news aktuell