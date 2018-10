Köln (ots) - Weihnachtsstimmung garantiert! Nach dem Tauschkonzertin Südafrika naht das musikalische und besinnliche Wiedersehen imösterreichischen Ellmau. Denn der Gastgeber der fünften "Sing meinenSong"-Runde, Mark Forster, lädt dort noch einmal die Künstler derzurückliegenden Staffel in die heimelige Berghütte ein, um im Adventihre persönlichen Lieblings-Weihnachtshits zu performen. In "Singmeinen Song - Das Weihnachtskonzert" (am Dienstag, 27.11., um 20:15Uhr bei VOX) stimmt er sich mit Mary Roos, Rea Garvey, JudithHolofernes, Leslie Clio, "Revolverheld"-Frontmann Johannes Strate und"Alphaville"-Sänger Marian Gold in gemütlicher, familiärer Atmosphäreaufs Fest der Liebe ein. Dabei kann sich jeder der "Sing meinenSong"-Künstler seinen weihnachtlichen Songwunsch erfüllen lassen. Sopräsentiert Mark Forster auf Wunsch von Marian Gold den Wham!-Hit"Last Christmas" auf seine ganz eigene Weise. Die Künstler beschenkendie Runde aber auch mit ihren eigenen Lieblings-Weihnachtssongs.Leslie Clio hat sich dafür "What A Wonderful World" von LouisArmstrong ausgesucht. Und selbstverständlich dürfen dietraditionellen Wichtelgeschenke auch in diesem Jahr nicht fehlen.Auch in der Doku im Anschluss an das Weihnachtskonzert (Dienstag,27.11. um 23:15 Uhr) dreht sich alles um die Stars der bisherigen"Sing meinen Song"-Staffeln. VOX blickt auf die Höhepunkte aus fünfJahren zurück und besucht einige der Musiker, die bereits auf derCouch in Südafrika Platz genommen haben, um für Gänsehautmomente zusorgen: Andreas Gabalier, Michael Patrick Kelly, Gentleman, AlecVölkel und Sascha Vollmer von "The BossHoss", Judith Holofernes sowieMark Forster erzählen, wie es ihnen seitdem ergangen ist und wie vielvom Zauber des Tauschkonzerts noch in ihnen steckt.Diese Titel präsentieren die "Sing meinen Song"-Künstler beimWeihnachtskonzert:Mark Forster: "White Christmas" / "Last Christmas"Johannes Strate: "This Is the New Year" / "In derWeihnachtsbäckerei"Marian Gold: " Love Will Find A Way " / "Starman"Mary Roos: "Lass es schneien" / "Home for Christmas"Rea Garvey: "Fairytale of New York" / "Perfect Day"Judith Holofernes: "Love the One You're With" / "Baby It's ColdOutside"Leslie Clio: "What A Wonderful World" / "Wonderful Dream"Das Album zur Sendung, "Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert(Vol. 5)", ist ab dem 27.11. überall im Handel erhältlich.VOX zeigt "Sing meinen Song - Das Weihnachtskonzert" mit denKünstlern der fünften Staffel am Dienstag, den 27.11. um 20:15 Uhr.Im Frühjahr 2019 geht "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" dannin die sechste Runde. Mit einem neuen Gastgeber, hochkarätigenKünstlern und ihren zahlreichen Hits im Gepäck kehrt dieMusik-Event-Reihe nach Südafrika zurück.Statements der Künstler und weitere Infos finden Sie im Newsroomunter http://kommunikation.vox.dePressekontakt:Mediengruppe RTL DeutschlandVOX KommunikationNiklas FauteckTelefon: 0221-456 74403Fotowünsche:VOX BildredaktionJasmin MenzerTelefon: 0221-456 74281Original-Content von: VOX Television GmbH, übermittelt durch news aktuell