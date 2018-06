"History of Football" - Historische Fußballmomente auf Sky Sport News HD (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Sky Sport News HD zeigt vom 3. bis 10. Juni immer täglich um 17Uhr und 23 Uhr ausgewählte Dokumentationen von "History ofFootball"- Globales TV-Event "History of Football": ExklusiveSonderprogrammierung von HISTORY zum Thema Fußball mitzahlreichen Premieren- Free-TV Premiere von "Deutschland - Deine Fußballseele", derHISTORY-Eigenproduktion mit Wigald Boning, am 3. Juni 2018 um 17Uhr auf Sky Sport News HD- Hyundai Motor Deutschland ist Programmsponsor derSonderprogrammierung auf Sky Sport News HDUnterföhring, 1. Juni 2018 - In der Vorwoche zur FIFA WM 2018 inRussland stimmt Sky Sport News HD schon einmal auf das Sporthighlightdes Jahres ein. Im Rahmen der Kooperation zwischen HISTORY und SkyDeutschland zeigt Sky Sport News HD täglich immer um 17 Uhr und inder Wiederholung um 23 Uhr ausgewählte Sendungen derSonderprogrammierung "History of Football" im Free-TV, darunter aucham 3. Juni die von HISTORY eigenproduzierte Dokumentation"Deutschland - Deine Fußballseele" mit Wigald Boning. Wigald Boningist im Vorfeld der WM durch Deutschland gereist, um herauszufinden,was die Fußball-Liebe der Deutschen ausmacht.Im Rahmen des globalen TV-Events "History of Football" zeigtHISTORY in mehr als 160 Ländern weltweit seit dem 28. Mai bis zum 10.Juni rund um die Uhr ausschließlich Sendungen zum Thema Fußball,neben "Deutschland - Deine Fußballseele" auch zahlreicheinternationale Eigenproduktionen wie die Doku-Reihen "MagischeWM-Momente - Tore, Träume und Triumphe" ("History's Greatest Momentsin Football"), "Superstars des Fußballs - Rivalen auf dem Rasen"("Football's Greatest: Head to Head") und "Geliebt, gehasst,gefeuert - Legendäre Fußballtrainer" ("Football Godfathers"). Für dasglobale TV-Event von HISTORY standen internationale Profi-Fußballerwie David Villa, der Schirmherr von "History of Football" ist, SkyExperte Lothar Matthäus, Manuel Neuer, Philipp Lahm, Gary Linekeroder Pelé vor der Kamera.Sky Media hat das globale TV-Event "History of Football" inDeutschland vermarktet. Mit Hyundai Motor Deutschland konnte einestarke Marke als Programmsponsor auf Sky Sport News HD sowie auf dendigitalen Plattformen Sky Go und Sky On Demand gewonnen werden.Hyundai ist bereits globaler Sponsor der FIFAFußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland und war mit A+E Networkseine globale Partnerschaft für alle 160 Territorien eingegangen.Die Sendetermine von "History of Football" auf Sky Sport News HD3. Juni 2018 17:00/ 23:00 Uhr: Deutschland - Deine Fußballseele mitWigald Boning4. Juni 201817:00/ 23:00 Uhr: Superstars des Fußballs - Rivalen auf dem Rasen- Cristiano Ronaldo vs. Lionel Messi, Marco van Basten vs. JürgenKlinsmann5. Juni 201816:55/ 23:00 Uhr: Fußball: Geliebt gehasst, gefeuert - LegendäreFußballtrainer: Louis van Gaal6. Juni 201817:00/ 23:00 Uhr: "Magische WM-Momente - Tore, Träume undTriumphe" - Turniere im Schatten der Diktatur7. Juni 201817:00/ 23:00 Uhr: Superstars des Fußballs - Rivalen auf dem Rasen- Pele vs. Maradona, Zidane vs. Platini8. Juni 201817:00/ 23:00 Uhr: "Magische WM-Momente - Tore, Träume undTriumphe" - Maradona - Aufstieg und Fall9. Juni 201817:00/ 23:00 Uhr: "Magische WM-Momente - Tore, Träume undTriumphe" - 7 zu 1 (Brasilien 2014)10. Juni 201817:00/ 23:00 Uhr: "Magische WM-Momente - Tore, Träume undTriumphe" - Die WM der Überraschungen (Italien 1990)Empfangsdetails zu Sky Sport News HDSeit dem 1. Dezember 2016 ist Sky Sport News HD im Free-TV unddamit für alle Sportfans in Deutschland und Österreich freiempfangbar. Darüber hinaus steht auf dem Sky Sportportal skysport.deund in der Sky Sport App auch ein frei empfangbarer Livestream desSenders zur Verfügung. Ausführliche Informationen zum Empfang von SkySport News HD sind unter sky.de/skysportnewshd abrufbar.Die FIFA WM 2018 bei Sky in Ultra HDSky Deutschland hat sich die exklusivenUltra-HD-Übertragungsrechte an 25 Begegnungen der FIFA WM 2018[TM] inRussland gesichert und wird an allen Turniertagen jeweils dasTopspiel des Tages live in Ultra HD übertragen. Das Live-Angebot vonSky umfasst unter anderem alle Spiele der deutschenNationalmannschaft und weitere ausgewählte Topspiele des Tages,darunter auch vier Achtelfinals, zwei Viertelfinals, beideHalbfinals, das Spiel um Platz 3 sowie das Finale am 15. Juli 2018.Die Übertragungen der FIFA WM 2018 in Ultra HD werden unabhängig vonden gebuchten Paketen für alle Sky Kunden in Deutschlandfreigeschaltet sein, die Sky Q bzw. den Sky+ Pro Receiver nutzen.Das neue Sky:Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als jezuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreichmit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launchdes neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindertweiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer inden Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte undServices für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichereAngebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften undexklusiven Content für Sky Kunden.Über Sky DeutschlandMit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programmevon Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: März 2018).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell