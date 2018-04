Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Das historische Alamein Resort, das 1960 an der Sidi AbdelrahmanBucht am Mittelmeer erbaut wurde und wo Weltführer wie Gamal AbdelNasser Hussein, der zweite Präsident von Ägypten, zu Gast waren,erhält ein aufgefrischtes und modernes Gesicht.(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/681385/Al_Alamein_Entrance.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/681384/Al_Alamein_Beach_Bar.jpg )Die Emaar Hospitality Group hat mit der Renovierung und derUmgestaltung der Anlage begonnen, aber der kulturelle Kontext und dieTradition bleiben erhalten. Das brandneue Al Alamein Hotel, unter derLeitung der Vida Hotel and Resorts, wird Besuchern dieses Jahr dieTür öffnen. Es befindet sich zentral gelegen in Marassi, derLifestyle- und Tourismus-Destination von Emaar Misr (EGX: EMFD.CA).Das Al Alamein Hotel ist das vierte Hotelprojekt der EmaarHospitality Group in Ägypten. Die anderen Projekte, auch in Marassi,sind das Address Marassi Beach Resort und das Address Marassi GolfResort + Spa, beide von den Address Hotels + Resorts betrieben, derMarke für erstklassige, luxuriöse Hotels und Serviced Residences,sowie das Vida Marassi Marina mit 120 Zimmern und Suiten.Die Lage des Al Alamein Hotels wird es zu einer bevorzugtenHospitality-Destination für Besucher aus Europa und anderen Teilender Welt machen. Burj Al Arab Airport in Alexandria ist etwa zweiStunden mit dem Auto entfernt, während der Al Alamein InternationalAirport weniger als 45 Minuten entfernt ist.Mit seinen 189 Zimmern einschließlich Luxus Chalets wird das AlAlamein Hotel über mehrere aufgewertete Merkmale verfügen. Es wirdzusätzliche Sitzgelegenheiten draußen mit Blick auf das beruhigendeWasser in der Bucht geben, ein Strand-Outlet, eine Lounge auf demDach, ein Fitnesscenter, ein Schwimmbecken, einen Tennisplatz und einSpa. Gäste haben Zugang zu den Anlagen in Marassi, einschließlicheines Jachthafens, eines Strand-Clubhauses, Spielplätzen,Restaurants, Konferenzeinrichtungen, Außenpools und Decks.Olivier Harnisch, CEO der Emaar Hospitality Group, sagte: "Es isteine außergewöhnliche Ehre für uns, diese moderne Neuinterpretationdes Alamein Resorts vornehmen zu dürfen. Die Menschen in Ägyptenerinnern sich gerne an dieses Resort und wir möchten es in seinemwahren Glanz wieder aufleben lassen. Mit seiner zentralen Lage inMarassi am Strand wird es Besuchern ein inspirierendes und kulturellbereicherndes Lifestyle-Erlebnis bieten."Das Al Alamein Hotel ist als luxuriöses Strandresort positioniert,in dem inspirierende Köpfe schöpferisch tätig werden, sichaustauschen und aufleben. Typisch für die Marke - Vida bedeutet"Leben" auf Spanisch - wird es die wesentlichen Merkmale deshistorischen Resorts beibehalten.alalameinhotel.com (http://www.alalameinhotel.com) |vidahotels.com (http://www.vidahotels.com)Für weitere Details kontaktieren Sie bitte:Kelly HomeASDA'A B-M; +9714-4507-600kelly.home@bm.comOriginal-Content von: Emaar Hospitality Group, übermittelt durch news aktuell