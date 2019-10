Historischer Wasserantrieb als neue Attraktion in Hall in Tirol

Hall in Tirol (ots) - In detailreicher Handarbeit wurde der Wasserantrieb fürdie im Mittelalter damals technisch führende Walzenprägemaschine amOriginalstandort in Hall in Tirol rekonstruiert."Bei archäologischen Grabungen wurden die originalen Grundbalken des damaligenWasserradantriebs aus dem 16. Jahrhundert gefunden. Es ist umso erfreulicher,dass der historische Wasserantrieb nun hier am Originalschauplatz rekonstruiertund nunmehr erlebbar ist", erläutert der Haller Stadtarchäologe Mag. Dr.Alexander Zanesco die Hintergründe. TVB-Obmann und Erbauer des HistorischenWasserradantriebs Werner Nuding hebt hervor: "Mit dem Nachbau des Wasserantriebserhält das Burgareal eine zusätzliche Attraktion."Die Walzenprägemaschine - eine technische SensationDie Walzen-Prägemaschine galt im Mittelalter als technische Sensation und war inder Lage, täglich rund 4.000 Münzen zu prägen. Zum Vergleich: EinMünzprägegeselle schaffte händisch nur etwa 300 Münzen pro Tag.Im 15. Jahrhundert wurde mit dem "Guldiner", die sogenannte "Taler-Währung"erfunden, die nicht nur den wirtschaftlichen Austausch über Landesgrenzenermöglichte, sondern auch Namenspatron für den Dollar war. Aber auch die erstefunktionierende industrielle Münzprägung, die Walzenprägung, wurde in Hall inTirol entwickelt. Diese Technologie verbreitete sich in ganz Europa, einemgrößeren Verbreitungsgebiet als die heutige Euro-Zone, und galt für einenZeitraum von über 180 Jahren als "state of the art".Das Silberbergwerk in Schwaz, welches von dem deutschen Handelshaus der Fuggerbetrieben wurde, ließ die Nachfrage nach Silbertalern sprungartig in die Höheschnellen. Der Bedarf an neuen Talern konnte durch die damals noch üblichehändische Hammerprägung längst nicht mehr gedeckt werden. So begann man nachWegen zu suchen, um die Prägung zu automatisieren. Erzherzog Ferdinand II. vonTirol (1529-1595) war ein großer Freund technischer Neuerungen. Unter ihm wurdenicht nur die Münze Hall von der Innenstadt in die Burg Hasegg verlegt, sondernauch die Walzenprägung eingeführt.Die Walzenprägemaschine, welche mit Wasserkraft angetrieben wurde, kam erstmals1571 in Hall zum Einsatz und ermöglichte die Massenprägung von Silbermünzen.Diese Form der Prägung war äußerst effizient und verschaffte dem Münzherrn einenwesentlichen Wettbewerbsvorteil. Die Münze Hall hatte somit als erste Münzstätteder Welt den Wechsel von einem Handwerksbetrieb hin zu einem Industriebetriebvollzogen.Mehr Informationen dazu unterhttps://www.hall-wattens.athttps://www.hall-wattens.atKontakt:Tourismusverband Region Hall-WattensAnna GrießerUnterer Stadtplatz 19, 6060 Hall in TirolTel.: +43 5223 45544 32a.griesser@hall-wattens.atwww.hall-wattens.atOriginal-Content von: TVB Region Hall-Wattens, übermittelt durch news aktuell