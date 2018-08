Historischer Tiefstand: Greenpeace-Aktivisten demonstrieren im Elb-Flussbett für mehr Klimaschutz / Rekorddürre senkt Pegelstand auf niedrigsten gemessenen Wert

Magdeburg (ots) - 17. 8. 2018 - Im historisch niedrigen Elbwasserdemonstrieren Greenpeace-Aktivisten heute in Magdeburg für mehrKlimaschutz und einen schnellen Kohleausstieg in Deutschland. Dasextreme Niedrigwasser hat im Flussbett weite Teile des Domfelsensfreigelegt, auf dem die Umweltschützer einen sogenannten Hungersteinplatzieren. Über Monate ausbleibende Niederschläge und extreme Hitzehaben den Pegel der Elbe inzwischen auf unter 48 Zentimeter fallenlassen - den niedrigsten je gemessenen Wert. Hungersteine sind imFlussbett liegende Felsen, die während Hitze- und Dürresommerntrockengefallen und von Menschen beschriftet wurden. Die zum Teil ausdem Mittelalter stammenden Inschriften sollen kommende Generationenan die fatalen Folgen der Wasserknappheit erinnern. DerGreenpeace-Stein trägt die Gravur: "Wenn du mich siehst, istKlimakrise - August 2018"."Während die Auswirkungen der Erderhitzung auch in Deutschlandunübersehbar werden, scheut die Bundesregierung die dringend nötigenmutigen Maßnahmen", sagte Greenpeace-Sprecher Thilo Maack."Deutschland muss schnell raus aus der klimaschädlichen Kohle. Einverstärkter Ausbau der Erneuerbaren kann helfen, diesen Ausstiegsozialverträglich zu gestalten." Die Erneuerbaren Energienbeschäftigen in Deutschlands heute 330.000 Menschen - 16-mal so vielewie die Kohlebranche mit rund 20.000 Arbeitsplätzen.Dürre, Hitze und Trockenheit unterstreichen Notwendigkeit zuhandelnDer extreme Sommer unterstreicht, wie dringend konsequenterKlimaschutz ist. Wie Deutschland sein Klimaziel für das Jahr 2020noch erreichen kann und dabei die Versorgung mit Strom und Wärmesicherstellt, zeigt eine gestern veröffentlichte Studie desFraunhofer-Instituts (https://bit.ly/2MUr54P). In dem ältereBraunkohleblöcke gedrosselt oder abgeschaltet werden und der Ausbauvon Wind- und Solarkraft wie im Koalitionsvertrag versprochenbeschleunigt wird, könnten die deutschen CO2-Emissionen bis 2020 um40 Prozent gegenüber 1990 gesenkt werden. Ohne zusätzlicheAnstrengungen wird dieses Ziel nach heutigem Stand überdeutlich umetwa ein Viertel verfehlt.Auch Teile der Union haben die Dringlichkeit erkannt und fordern,dass in Deutschland schneller gehandelt werden muss, um das Klima zuschützen. So kommt der CSU-Arbeitskreis Energiewende zu dem Schluss,dass die zwölf ältesten Braunkohleblöcke mit den höchstenCO2-Emissionsraten abzuschalten sind. Dies könne geschehen, ohne dieStromversorgung in Deutschland zu gefährden (https://bit.ly/2w3bts3)."Die Bundesregierung muss endlich handeln. Der diesjährigeHitzesommer mit Dürre, Waldbränden und Starkregen zeigt, wieempfindlich die Natur auf die Erderhitzung reagiert", so MaackAchtung Redaktionen: Für Rückfragen erreichen Sie Thilo Maack,Tel. 0171-8780841 und Pressesprecher Björn Jettka, Tel. 0171-8780778.Fotos bekommen Sie bei Sonja Umhang unter 040-30618376.Greenpeace-Pressestelle: Telefon 040-30618-340, Emailpresse@greenpeace.de; Greenpeace auf Twitter:http://twitter.com/greenpeace_de, auf Facebook:www.facebook.com/greenpeace.de.Original-Content von: Greenpeace e.V., übermittelt durch news aktuell