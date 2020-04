Historischer Rückgang der Übernachtungen in spanischen Hotels

MADRID (dpa-AFX) - Die Übernachtungen in spanischen Hotels und Pensionen sind im März wegen der Corona-Krise um 61,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum eingebrochen.



Insgesamt seien 8,3 Millionen Übernachtungen registriert worden, teilte das Nationale Statistikamt INE am Donnerstag mit. Im März vergangenen Jahres seien es noch 21,5 Millionen gewesen. Der Rückgang bei Übernachtungen von Spaniern habe bei 64,6 Prozent gelegen, der von Ausländern bei 58,9 Prozent, meldete die Nachrichtenagentur Europa Press unter Bezug auf das INE.

Der Einbruch dürfte im April noch wesentlich heftiger ausfallen, weil die Schließung der Hotels im März erst am 19. März mit einer Übergangsfrist von sieben Tagen angeordnet worden war. Inzwischen sind fast nur noch Angestellte und Kranke in Hotels untergebracht.

Spanien, das von der Covid-19-Pandemie besonders schwer getroffen ist, hängt stark vom Tourismus ab. Die Urlaubsbranche trägt zwölf Prozent zur Wirtschaftsleistung des Landes bei. In den Hauptferienregionen wie etwa Mallorca arbeiten 20 Prozent aller Erwerbstätigen im Tourismus. Viele verdienen während der Hauptferienzeit das Geld, mit dem sie den Rest des Jahres über die Runden kommen müssen. Die Zentralregierung in Madrid warnte jedoch kürzlich, der Tourismus werde im ganzen Land wohl frühestens Ende des Jahres wieder in Gang kommen./ro/DP/eas