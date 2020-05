Historischer Erfolg im April. ProSieben wird Marktführer in der Prime Time

Unterföhring (ots) -Das gab es schon sieben Jahre nicht mehr. ProSieben wird im April 2020 Marktführer in der Prime Time (20:15 Uhr bis 23:00 Uhr) und liegt in der wichtigsten Zeitschiene des Tages vor allen anderen Sendern. ProSieben erzielt im besagten Zeitfenster sehr gute 12,1 Prozent Marktanteil (Zuschauer 14-49 J.). ProSieben-Senderchef Daniel Rosemann: "Die Prime Time wird für Zuschauer und Werbekunden immer wichtiger. ProSieben wird seine Programminvestitionen noch stärker auf diese Zeitschiene fokussieren." Treiber in der Prime Time waren im April die Blockbuster am Sonntag und die Shows "Germany's next Topmodel - by Heidi Klum" und "The Masked Singer". Daniel Rosemann: "Es zahlt sich nach und nach aus, dass ProSieben den Anteil an Eigenproduktion in der Prime Time seit dem vergangenen Jahr deutlich erhöht hat. Diesen Weg werden wir konsequent weitergehen." Im Mai werden dienstags die Shows "Joko & Klaas gegen ProSieben" und "Balls - für Geld mache ich alles" laufen. Mittwochs setzt der Sender auf die US-Serie "Grey's Anatomy". Und am 21. Mai feiert der Sender das große #GNTM-Finale. Die Erfolge in der Prime Time zahlen auch auf das digitale ProSieben ein. Die Zahl der Videoviews steigt um 9 Prozent im Vergleich zum April 2019. Die sehr gute Prime Time beschert ProSieben mit 9,7 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) im April den besten Monat des Jahres. ProSieben MAXX bestätigt mit 1,5 Prozent Marktanteil seine gute Form. Daniel Rosemann: "Mit solchen Zahlen macht ProSieben doppelt Spaß."Basis: Marktstandard TV Quelle TV: Basis: Marktstandard TV | AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 01.05.2020 für den Zeitraum 01.04.-30.04.2020; vorläufig gewichtet: 27.04.-30.04.2020; Seher in Mio., mind. 1 Min konsekutive Nutzung; Gruppen-Marktanteile: Berechnung über Summe der Sendermarktanteile inkl. aller Nachkommastellen - Abweichung von der Summe der einzelnen Sendermarktanteile ist deshalb möglich. Alle Marktanteile, sofern nicht anders angegeben, für Zuschauer 14 bis 49 Jahre.Quelle Digital: Basis: 16+ | AGOF Daily Digital Facts| ProSiebenSat.1 TV Deutschland | Business Intelligence Erstellt: 01.05.2020 für den Zeitraum 01.04.-30.04.2020 und 2019; Video Views für den Zeitraum 01.04. - 30.04. für 2020 und 2019Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHCommunications & PRShow & ComedyChristoph KörferTel. +49 89 9507-1178Christoph.Körfer@ProSiebenSat1.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4585711OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell