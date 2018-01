Historisch-Taktische Tagung: Ehrengast Bundespräsident Steinmeier (FOTO)

Linstow (ots) -Auf der 58. Historisch-Taktischen Tagung der Marine hatBundespräsident Frank-Walter Steinmeier eine "denkende Bundeswehr"erlebt.Mit Frank-Walter Steinmeier hat zum ersten Mal ein deutschesStaatsoberhaupt einer Historisch-Taktischen Tagung beigewohnt. Nochvor seinem offiziellen Antrittsbesuch bei der Deutschen Marine konnteer die Gelegenheit zunächst nutzen, sich bei den Anwesenden für ihrenweltweiten Einsatz und ihren Beitrag in der Landes- undBündnisverteidigung zu bedanken: "Unser Land verlangt viel von Ihnen,aber Sie leisten dafür Bewundernswertes.""Deutschland braucht eine denkende Bundeswehr", führte er inseinem Grußwort fort. Diese zentrale Diskussionsveranstaltung derDeutschen Marine unterstreiche seit 1957 einen sehr wichtigenLeitgedanken für die gesamte Bundeswehr: "eine demokratische Armee,die das selbständige Denken nicht verlernen will".Steinmeier fand gerade das "ehrliche Ringen um den eigenenAnspruch" und das "professionelle Nachdenken über den eigenen Beruf"beeindruckend, das bestimmt sei von historisch fundierten Beiträgen,"abseits vom akademischen Rampenlicht"."Aus einer ganzen Reihe meiner Vorverwendungen weiß ich,'Leuchten, nicht Blenden', das hält man so bei der Deutschen Marineganz gern. In diesem Prinzip von Professionalität, Leistung undUnderstatement erkenne ich das Selbstverständnis der Marine", so derBundespräsident. Dieses Prinzip gelte auf ganz besondere Weise auchfür die Historisch-Taktische Tagung.Zwei Vorträgen der Tagung und ihren folgenden Diskussionen hörteSteinmeier zu. Kapitänleutnant Victoria Kietzmann sprach über die"gebrochene Biographie" des Konteradmirals Johannesson, einer derGründerväter der damaligen Bundesmarine. Kapitänleutnant SebastianWestphal trug vor über den Umgang deutscher Uboot-Fahrer mitSchiffbrüchigen von ihnen selbst versenkter Schiffe im ZweitenWeltkrieg.Gerade Johannesson spielt in der heutigen Debatte um dieTraditionsbildung der Bundeswehr und der Marine eine wesentlicheRolle. Er hatte noch 1945 als Flaggoffizier der Kriegsmarine einTodesurteil gegen fünf Meuterer bestätigt. 1957 hat er alsBefehlshaber in der Marine die Historisch-Taktische Tagung begründet- betont mit dem Ziel, aus Fehlern der Vergangenheit für Gegenwartund Zukunft zu lernen. Johannesson gelte Vordenkern der InnerenFührung, wie Generalleutnant Wolf von Baudissin, somit auch alsjemand, der dieses neue, demokratische Prinzip aus Selbsterkenntnisgelebt habe. Der folgende Austausch im Plenum drehte sich besondersum die Fragen, ob Johannesson als Vorbild für Marinesoldaten vonheute dienen könne und was die aktuelle Diskussion um ihn über diedaran Beteiligten selbst aussage.Pressekontakt:Presse- und Informationszentrum MarineDezernat PressearbeitTelefon: 0381 802 51520 / 51521markdopizpressearbeit@bundeswehr.orgOriginal-Content von: Presse- und Informationszentrum Marine, übermittelt durch news aktuell