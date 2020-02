Historie, Team, Fans und vieles mehr: Der 1. FC Köln verewigt sich in einem exklusiven REWE Stickerstars-Sammelalbum

Köln (ots) - "Trömmelche" und Karnevalstrikots, kölsche Klub-Legenden wieWeisweiler oder Podolski, gelebte Leidenschaft in jedem Veedel: Kaum ein Vereinklebt so fest mit seiner Stadt zusammen wie der FC. All das, was dieseneinzigartigen Klub ausmacht, ist künftig in einem Sticker-Sammelalbum verewigt.Eine Hommage des 1. FC Köln für sich und seine Fans - umgesetzt mit REWE und demBerliner Start-up "Stickerstars".Vom 10. Februar bis zum 21. März gibt es das 40-seitige Sammelalbum zumStückpreis von 2 Euro exklusiv in allen teilnehmenden REWE Märkten im KölnerRaum sowie beim REWE Lieferservice. Und pro 10 Euro Einkaufswert erhalten diesammelwütigen Geißbock-Fans ein Stickertütchen mit fünf FC-Abziehbildchengratis.Das liebevoll kreierte Album im FC-Look enthält sämtliche Highlights derjüngeren, aber auch der älteren Geschichte. Neben der aktuellen Mannschaft samtTrainerteam gilt es unter anderem, die schönsten Bilder der vergangenenAufstiegssaison zu ergattern. Doch auch die große Historie des FC darf in diesemeinzigartigen Sammelalbum natürlich nicht fehlen.Von Wolfgang Overath über Hennes Weisweiler bis hin zu Lukas Podolski - dieseund viele weitere FC-Legenden finden sich in der Rubrik "Hall of Fame" wieder.Auch Vereinshöhepunkte wie der letzte Gewinn der Deutschen Meisterschaft 1978sowie weitere Titel sind fest verankert.Und vielleicht findet sich auch der eine oder andere Sammler selbst im Albumwieder: In der Kategorie "Stadion & Fans" sind die schönsten Choreografien undFanaktionen aus dem RheinEnergieSTADION zu "kleben". Passend zu denbevorstehenden Karnevalstagen wird das Album mit außergewöhnlichen Stickern zur"fünften Jahreszeit" abgerundet."Mit diesem Album lernt ihr nicht nur den aktuellen Kader kennen und sammeltBilder rund um den FC, ihr erfahrt auch all die kleinen und großen Geschichtenhinter dem Verein, den wir so lieben", heißt es im Vorwort des Sticker-Albums,das auch durch die enge Verbindung des 1. FC Köln mit seinem langjährigenPartner REWE entstanden ist. Nicht nur die Farben Rot & Weiß sowie die Domstadtvereinen den FC und die REWE: In Zukunft wird auch ein exklusivesStickerstars-Sammelalbum die Zusammenarbeit begleiten.Informationen zur Aktion:www.rewe.de/fc-stickeraktionInformationen zu den Partnern:www.fc.dewww.rewe.dewww.stickerstars.deÜber REWE:Mit einem Umsatz von 23,8 Mrd. Euro (2018), mehr als 140.000Mitarbeitern und über 3.600 REWE-Märkten gehört die REWE Markt GmbHzu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel.Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständigeREWE-Kaufleute betrieben. Die genossenschaftliche REWE Group isteiner der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland undEuropa. Im Jahr 2018 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatzvon über 61 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mitihren mehr als 360.000 Beschäftigten in 22 europäischen Ländernpräsent.Über Stickerstars:2012 von Michael Janek und Aike Fiedler in Berlin gegründet, sind wirmit mehr als 600 umgesetzten Sticker-Projekten der führende Anbietervon Sammelerlebnissen für Sportvereine und Gemeinschaften jeglicherArt. Inspiriert aus eigenen Kindheitstagen, als wir euphorisch aufPausenhöfen gesammelt und getauscht haben, generieren wir echtesStar-Feeling für jeden Einzelnen. Indem wir jedes Sticker-Album mitindividuellen Bildern aller Akteure der Gemeinschaft füllen, entstehtein unverwechselbares Unikat und ein Kapitel Vereinsgeschichte - beiProfivereinen ebenso wie beim Dorfklub aus der 2. Kreisklasse.Inzwischen können bei "Stickerstars" auch kleinere Gemeinschaften wieHochzeitsgesellschaften oder Unternehmen bei Betriebsfesten ihrenTraum vom eigenen Sticker-Album (k)leben.Pressekontakt:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/108458/4515921OTS: REWE Markt GmbHOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuell