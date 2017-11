"Hissa Hilal - eine Stimme hinter dem Schleier" im ZDF / Dokumentarfilm über die mutige saudi-arabische Dichterin (FOTO)

Mainz (ots) -Hissa Hilal ist die erste Frau aus Saudi-Arabien, die es insFinale des berühmten TV-Wettbewerbs "Million's Poet" schaffte, dieden weltweit höchst dotierten Literaturpreis verleiht. DerDokumentarfilm "Hissa Hilal - eine Frau hinter dem Schleier", der amMontag, 27. November 2017, 0.30 Uhr, als Kleines Fernsehspiel des ZDFzu sehen ist, porträtiert die saudische Poetin und Muslima, die mitihren Gedichten gegen religiösen Fanatismus ankämpft und für einenfriedlichen Islam eintritt.Wie die Mehrheit der Frauen in ihrem Land darf auch die DichterinHissa Hilal nichts ohne die Zustimmung ihres Mannes machen. Doch siedarf schreiben. Seit ihren Teenagertagen drückt sie so aus, was siedenkt. Gedichte und Geschichten veröffentlichte sie unter demPseudonym Remia. Mit der Teilnahme an der arabischen Fernsehshow"Million's Poet" eröffnet sich ihr eine unglaubliche Chance. Baldschon macht Hissa in den arabischen und westlichen MedienSchlagzeilen, denn ihre Gedichte kritisieren die patriarchalearabische Gesellschaft und attackieren einen berüchtigtenSaudi-Geistlichen für seine extremistische Fatwa - und das live, vor75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern. Hissa Hilal wird damitnicht nur über Nacht berühmt, sie riskiert auch ihr Leben.Der Dokumentarfilm "Hissa Hilal" feierte seine Weltpremiere imAugust 2017 auf dem Locarno Film Festival.Der Film ist bereits ab Sonntag, 26. November 2017, 10.00 Uhr, inder ZDFmediathek abrufbar.https://zdf.de/filme/das-kleine-fernsehspielhttp://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDF_DKFhttp://facebook.com/DaskleineFernsehspielAnsprechpartnerin: Cordelia Gramm, Telefon: 06131 - 70-12145;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/hissahilalPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell