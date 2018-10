Hispano Suiza: Wiedergeburt eines Mythos - der elegante Storch hebt wieder ab

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) -Grup Peralada wird neues Hispano Suiza-Modell auf dem GenferAuto-Salon im März 2019 präsentierenHispano Suiza, die historische Automobilmarke, die sich seit vierGenerationen im Besitz der Familie Suqué Mateu befindet, wird in Genfeinen in Barcelona gefertigten und zu 100% elektrisch angetriebenenSupersportwagen präsentieren. Die Familienmarke Hispano Suiza meldetsich damit wieder als Hersteller von prestigeträchtigen Automobilenauf globaler Ebene zurück.(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/775758/Hispano_Suiza_Logo.jpg )(Logo:https://mma.prnewswire.com/media/776411/Grup_Peralada_Logo.jpg )(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/775763/Hispano_Suiza_Electric_Super_Car.jpg )Die Hispano Suiza Fábrica de Automóviles S.A. wurde 1904 inBarcelona von Damián Mateu unter führender Beteiligung desKonstrukteurs Marc Birkigt gegründet, der auch technischer Direktorund Partner im Unternehmen war. Mit einem modernen Unternehmermodellund viel Enthusiasmus und Vorstellungskraft legten sie den Grundsteinfür ein maßgebliches Automobil- und Luftfahrttechnikunternehmen, dassich stark auf Innovation, Investition und Entwicklung konzentriert.Die 1920 durch die französische Regierung erfolgte Verstaatlichungdes Geschäftsbereichs Flugmotoren führte zur Gründung der SociétéFrançaise Hispano Suiza, S. A. in Frankreich, das 1968 von Snecma,Teil der französischen Safran-Gruppe, erworben wurde.Im Jahr 2000 unterzeichnete Hispano Suiza einenMarkentransfervertrag mit Mazel Engineering über den Bau einesPrototyps, der luxuriöse zweisitzige Supersportwagen HS21, der nochim gleichen Jahr in Genf vorgestellt wurde. Die Modelle K8 undHS21-GTS, Weiterentwicklungen des ersten Modells, wurden 2001 und2002 präsentiert.Vier Generationen der Familie Suqué Mateu haben für Impulsegesorgt, dynamischen Schwung in die familieneigene Marke eingebrachtund sich mit großem Engagement dafür stark gemacht, dieses großartigeErbe lebendig zu halten. Damián Mateu, der Urgroßvater des heutigenPresident, gründete das Unternehmen, sein Sohn Miguel Mateu führtesein Werk später weiter und schuf die prestigeträchtigen Wagen derSpitzenklasse. Seine Tochter Carmen Mateu setzte nach dem Tod ihresVaters als President dessen Arbeit mit gezielten Maßnahmen fort, umdie Essenz der Marke zu bewahren. Die Gründung des Club Hispano Suizaim Jahre 2002 ist nur ein Beispiel für diesen intensiven Einsatz, dereins seiner Hauptziele erreicht hat: die Marke durch Events wieAusstellungen und Konferenzen, die Veröffentlichung von Büchern,Zeitschriften und Forschungsartikeln, die Teilnahme an Rallyes undvieles mehr aktuell zu halten.Miguel Suqué Mateu, der Urenkel des Gründers und heutige Presidentvon Hispano Suiza Fábrica de Automóviles S.A. kommentiert dies wiefolgt "Es ist uns gelungen, einen langgehegten Traum zuverwirklichen, nämlich Hispano Suiza wieder auf die Straßen der Weltzu bringen", und weiter "Damals, 1900, als Hispano Suiza anfing, hatdas Unternehmen das erste Elektroauto der Welt konstruiert, doch derPrototyp wurde nie industriell gefertigt. Jetzt, 119 Jahre später, imMärz 2019, präsentiert Hispano Suiza sein erstes rein elektrischangetriebenes Auto, das mit hoher Performance aufwartet und inBarcelona gefertigt wird - der Traum meines Urgroßvaters wirdWirklichkeit".http://www.hispanosuizacars.comPressekontakt:David Martin+34-629-557-420press@hispanosuizacars.comOriginal-Content von: Hispano Suiza, übermittelt durch news aktuell