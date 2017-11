Hisense kauft das Fernseher-Geschäft von Toshiba

Weitere Suchergebnisse zu "Toshiba":

Tokio (ots/PRNewswire) - Hisense Electric Co., Ltd, einebörsennotierte Tochtergesellschaft der Hisense Group, hat den Kaufder TV-Produktion, der Marke, Forschung und Entwicklung sowie derbetrieblichen Dienstleistungen von Toshiba am 14. November 2017bekannt gegeben.Toshiba, das auf eine ereignisreiche, 142-jährige Geschichtezurückblicken kann, verfügt über eine führende Displaytechnik inJapan und rangiert als Marke unter den internationalen, globalagierenden Technikmarken weit oben.Hisense wird 95 Prozent der Aktien von der Toshiba VisualSolutions Corporation ("TVS"), einer hundertprozentigenTochtergesellschaft der Toshiba Corporation, für 12,9 MilliardenJapanische Yen erwerben, wobei ein Anteil von 5 Prozent bei Toshibaverbleiben wird. Hisense übernimmt das TVS-Geschäft, wozu Produktion,Forschung und Entwicklung und die Funktionsbereiche des Vertriebsgehören, und erhält außerdem eine Lizenz zur Verwendung derToshiba-Marke für einen Zeitraum von 40 Jahren für Partner aus demBereich visuelle Lösungen, die in Europa, Südostasien und weiterenMärkten tätig sind.TVS ist in erster Linie im Geschäft für Fernseher und eine Reihevon Nebenprodukten, wie Werbe- und Anzeigedisplays, tätig. Der Kaufvon TVS sorgt zudem für den Erhalt von zwei Fabriken in Japan und vonhunderten talentierten Mitarbeitern bei Toshiba im Bereich Forschungund Entwicklung. Außerdem kann ein bedeutendes Portfolio an geistigemEigentum gesichert werden, das im Zusammenhang mit Patenten aus demTV-Technik-Geschäft für Bildqualität und Akustik steht.Herr Liu Hongxin, CEO der Hisense Group, sagte dazu, Hisense werdedie Mittel bei TVS für Forschung und Entwicklung, die Lieferketteoder weltweite Vertriebskanäle optimieren, mit anderenzusammenarbeiten und sich gegenseitig bei der Displaytechnikunterstützen, wettbewerbsfähige betriebliche Dienstleistungen fürInhalte auf Smart-TVs für den Weltmarkt anbieten und auf demjapanischen Markt ein rasches Wachstum erreichen.Laut dem IHS lag Toshiba 2016 bei den Verkäufen von Fernsehern aufdem japanischen Markt auf Platz 3, wobei Hisense beim TV-Geschäft denhöchsten Marktanteil aller nicht-japanischen Marken hatte. Zusammenkommen beide Marken nach der Transaktion auf einen Marktanteil voninsgesamt über 20 Prozent. Das TV-Geschäft von Hisense rangierte 2016(laut IHS) weltweit auf dem dritten Platz und steht beim Marktanteilin China schon 13 Jahre in Folge auf Rang eins.Als Official Television Sponsor der FIFA Fußballweltmeisterschaft2018 in Russland steht Hisense bereit, seine Expansion fortzusetzenund seine globale Vision und Strategie der Marke umzusetzen. Mithilfeder Vorteile, die sich aus dieser Übernahme ergeben, wird Hisenseseine internationale Geschäftsstrategie für Fernseher bei Forschungund Entwicklung, beim Branding und Marketing weiterentwickeln underweitern, indem es seine Geschäfte unter einer Vielzahl von Markenbetreibt. Die Kooperation zwischen Hisense und Toshiba wird denWandel hin zu einem neuen Bild des TV-Geschäfts voranbringen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/603689/Hisense_Toshiba.jpgPressekontakt:Jiang Shan+86-532-8087-8024jiangshan5@hisense.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuell