Hisense führt auf der IFA 2019 in Berlin seinen Laser-TV mit Akustik-Bildschirm ein

Qingdao, China (ots/PRNewswire) - Hisense, der chinesischeMarktführer für Laser-TVs, wird in Kürze am 6. September 2019 auf derIFA in Berlin seinen Laser-TV mit Akustik-Bildschirm einführen. Nachdem Trichroma(TM) Laser-TV markiert dieser einen weiterentechnologischen Durchbruch von Hisense im Bereich Laserbildschirme.Der Laser-TV mit Akustik-Bildschirm von Hisense überträgt denKlang (40-18 kHz) direkt vom Bildschirm. Dank der Membran desBiegenwellenlautsprechers (Distributed-Mode Loudspeaker, DML), dessenVibration sich in einem komplexen Muster über die gesamte Oberflächeverteilt, sind ein konsistenter Ausgangspegel und ein unverzerrtesZeitverhalten in alle Richtungen garantiert. Der größte Vorteil desLaser-TVs mit Akustik-Bildschirm von Hisense ist dieSynchronisationsempfindlichkeit in Verbindung mit der Klang- undBildwiedergabe. Darüber hinaus sind die Soundeffekte besser als beiherkömmlichen TV-Einbaulautsprechern. Der Hisense Laser-TV mitAkustik-Bildschirm soll noch dieses Jahr in Serienfertigung gehen.Hisense begann 2007 das Segment für Laserbildschirme aktiv zuerschließen und führte seinen ersten ultrakurzen Laser-TV offiziellweltweit im Jahr 2014 ein. In den vergangenen fünf Jahren hat Hisensekontinuierlich technische Innovationen für Laser-TVs vorangetriebenund mehrere technische Iterationen abgeschlossen. Aktuell besitztHisense mehr als 600 internationale Patente für Laser-Bildschirme.Laut Statistiken machte das Umsatzvolumen für Laser-TVs von 80 Zolloder größer von Januar bis Juni 2019 56 % des chinesischen Marktesaus. Mittlerweile haben sich Laser-TVs unter Großbildfernsehernallgemein durchgesetzt.