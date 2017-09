Hisense-TVs bei IFA: Feiert die FIFA World Cup 2018(TM)

Berlin (ots/PRNewswire) - Hisense, offizieller Sponsor derFIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2018(TM), macht die diesjährige IFA zueiner Feier des weltweit größten Sport-Events. Hisense präsentierteine High-End-TV-Aufstellung, die es Zuschauern auf der ganzen Weltermöglicht, Fußball mit beispielloser Bildqualität zu genießen. Mitdem neuartigen Hisense-Laser-TV wird Fußballgucken bei einemüberlebensgroß erscheinenden Ronaldo oder Messi zum noch grandioserenTV-Erlebnis. Besucher erwarten zahlreiche IFA-Highlights, darunterauch die NU9800- und NU8700-TVs von Hisense.Hisense ist wieder dabeiDie IFA öffnet erneut ihre Türen und Hisense freut sich sehr,wieder dabei zu sein. Dank der zahlreichen TV-Highlights amHisense-Messestand (Halle 6.2, Stand 202) wird dieser bei allenTV-Begeisterten in Berlin (Germany) und weltweit ganz oben auf demProgramm stehen. Zur Feier der diesjährigen IFA bringt Hisense nichtnur seine High-End-TV-Produkte mit, sondern auch einigeBesonderheiten für die kommende FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft. DaHisense offizieller Sponsor des weltweit größten Sportereignisses deskommenden Jahres ist, können sich Besucher auf zahlreicheverschiedene Besonderheiten rund um das Thema FIFA am Hisense-Standfreuen.Hisense-Laser-TV: Fußball in Überlebensgröße und grandioser als jezuvorHisense-Laser-TV - bestehend aus dem Hauptgerät, einer100-Zoll-Bildwand und einem Subwoofer - ist eines der herausragendenHighlights auf der IFA 2017. Diese vollkommen neue Erfahrung inSachen Home-Entertainment wird garantiert zum Favoriten der Fanswerden, wenn es darum geht, die Fußball-Weltmeisterschaftsspielegemeinsam mit Familie und Freunden zu schauen. SeineNationalmannschaft auf der gigantischen LED-Bildwand mitkristallklarem Bild mit nahezu 4K-Auflösung und naturgetreuen Farbenanfeuern zu können ist ein Fernseherlebnis, das in einer ganz eigenenLiga spielt. Dank einer Helligkeit von mehr als 2.500 Lumen kann mitHisense-Laser-TV sogar bei Tageslicht problemlos geschaut werden -perfekt für den Spielbeginn am Nachmittag. Da das neue System keineinfacher Projektor ist, können die Zuschauer alle Annehmlichkeitennutzen, die sie von anderen TVs von Hisense kennen: einebenutzerfreundliche und individualisierbareSmart-TV-Benutzeroberfläche und einen integrierten TV-Tuner. Dasbedeutet für alle Fußballfans: einfach einstecken und los geht's mitder World-Cup-Party.Hisense-TVs: Bereit für den AnpfiffDamit Sie die Fußballspiele der nächsten Fußball-Weltmeisterschaftzuhause genießen können, zeigt Hisense auf der IFA 2017 TV-Highlightswie die neuen Produktreihen NU9800 und NU8700. Die 4K-UHD-TVsvereinen die neuesten Technologien, um die Stars derWeltmeisterschaft direkt zu Ihnen ins Wohnzimmer zu holen. Für dieherausragende Bildqualität sorgen die drei Eigenschaften UltraContrast, Ultra Color und Ultra Motion.- Ultra Contrast bietet einen gigantischen Kontrast durch in mehrerenZonen lokal dimmbare Leuchten. Dunkle und helle Stellen tretenstärker hervor - für jede Sekunde des Fußballspiels.- Ultra Color wird durch eine Kombination aus Quantum-Dot-Technologieund HDR Supreme erreicht, um naturgetreuere Bilder zugewährleisten.- Ultra Motion in Hisense-TVs setzt ein Verfahren zur Reduktion vonBewegungsunschärfen ein (Motion Estimate/Motion Compensation),damit auch rasend schnelle Spielszenen mit optimaler Schärfe undstörungsfrei dargestellt werden können.VIDAA U: Alle Aspekte des Spiels genießenUm Fans eine erweiterte Spielerfahrung zu ermöglichen, bietetHisense seine 2017-TV-Modelle mit der neuen Version der innovativenBenutzeroberfläche VIDAA U an. Die komplett individualisierbareSmart-TV-Softwareoberfläche ermöglicht es dem Zuschauer, seineLieblings-World-Cup-Momente auf YouTube oder anderenStreaming-Diensten mehrmals anzuschauen, wobei dieLive-TV-Übertragung jederzeit nur einen Klick weit entfernt ist.VIDAA U ist rasend schnell, sodass man leicht zwischen Apps undSendern hin- und herwechseln kann während das Spiel läuft. Soverpassen Sie nie wieder ein spielentscheidendes Tor.Über HisenseHisense, offizieller Sponsor der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft2018(TM), wurde 1969 in China gegründet und ist einer der weltweitführenden Hersteller von Flachbildschirmfernsehern, Haushaltsgeräten(Kühlschränke/Kühltruhen, Küchenutensilien) sowie Klimaanlagen,mobilen Geräten und Unterhaltungselektronik. Hisense investiertkontinuierlich in Forschung und technologische Entwicklung. Mit eineminternationalen Team von rund 75.000 Mitarbeitern arbeitet dasUnternehmen an der Verwirklichung seiner Vision für die Zukunft:Hisense zu einer weltweit führenden Marke zu machen. Hisense verfügtüber 13 Produktionsstandorte und 12 FuE-Zentren auf der ganzen Weltsowie 18 Niederlassungen in Europa, Nordamerika, Australien, Afrikaund Südostasien. Aktuell sind die Produkte des Unternehmens in mehrals 130 Ländern erhältlich. Hisense Europe und seine deutscheNiederlassung haben ihren Sitz in Düsseldorf, wo zudem daseuropäische Zentrum für Forschung und Entwicklung eingerichtet wurde.Andere europäische Niederlassungen befinden sich im VereinigtenKönigreich, in Frankreich, Spanien, Italien und in der TschechischenRepublik.Weiterführende Informationen: www.hisense.com.Foto - http://mma.prnewswire.com/media/551284/Hisense_IFA_2017.jpgPressekontakt:Gladys Guo+86-532-8387-8341guohang@hisense.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuell