Hisense Laser TV hat glanzvollen Auftritt im Kreml

Moskau (ots/PRNewswire) - Hisense, offizieller Sponsor des 2018FIFA World Cup Russia(TM), war heute mit seinem innovativen undvielseitigen 100-Zoll Laser TV an der Auslosung für den 2018 FIFAWorld Cup Russia(TM) im Moskauer Kreml beteiligt. Als stolzer Sponsorhat Hisense für die WM verschiedene globale Marketing- undWerbeaktivitäten geplant, um die Action auf dem Rasen direkt in dieWohnzimmer der Fans aus aller Welt zu übertragen.Hisense war bei der Gruppenauslosung und Bekanntgabe der Vorrundefür die 32 teilnehmenden Mannschaften nicht zu übersehen. An demEvent nahmen Manager der Nationalmannschaften, FIFA-Delegierte undFußball-Legenden teil.Das neueste Produkt von Hisense, der weltweit führende 4K LaserTV, hatte im Kreml einen glanzvollen Auftritt. Mit seiner innovativenX-Fusion-Technologie, deren präzise Lichtquelle extrem scharfe Bilderund natürliche Farben produziert, liefert er eine überragendeKontrast- und Farbqualität und Detailtreue. Auf dem TV, der den Raumerleuchtete, wurden die Ergebnisse der Auslosung angezeigt.Zhu Dan, VP von Hisense International, sagte: "Hisense ist einführender Entwickler modernster Technologien. Der Laser TV mit seinementspiegelten 100-Zoll-Bildschirm bietet ein ermüdungsfreies undaufgewertetes Betrachtungserlebnis. Sein Audiosystem hat eineLeistung von 110 Watt, und die beliebtesten Apps sind über dieSmart-TV-Funktion aufrufbar. Die Fans werden den 2018 FIFA World CupRussia(TM) in der bestmöglichen Bildqualität anschauen können."Foto - http://mma.prnewswire.com/media/614250/Hisense_Laser_TV_shines_at_the_Kremlin.jpgPressekontakt:Katie Wangwangkaidi@hisense.com(+86) 0532 8087 8341Original-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuell