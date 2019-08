Hiscox: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Der Kurs der Aktie Hiscox steht am 23.08.2019, 13:43 Uhr an der heimatlichen Börse London bei 1594.67 GBP. Der Titel wird der Branche "Schaden- und Unfallversicherung" zugerechnet.

Wie Hiscox derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Anleger: Die Diskussionen rund um Hiscox auf Plattformen der sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel wider. Derzeit häufen sich in den Kommentaren und Meinungen in den beiden vergangenen Wochen insgesamt die positiven Meinungen. Es wurden in den vergangenen Tagen überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen. Damit kommt unsere Redaktion zu dem Befund, das Unternehmen sei als "Hold" einzustufen. Zusammengefasst ist die Redaktion somit der Auffassung, die Aktie von Hiscox sei bezogen auf die Anlegerstimmung mit "Hold" angemessen bewertet.

2. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hiscox liegt bei einem Wert von 45,83. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Versicherung" (KGV von 46,49) auf ähnlichem Niveau wie der Durschschnitt (ca. 1 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Hiscox damit weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Hold"-Bewertung auf dieser Stufe.

3. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Hiscox-Aktie die Einschätzung "Hold" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 2 Buy, 7 Hold, 3 Sell. Der Blick auf den zurückliegenden Monat verrät. 0 Buy, 3 Hold- und 2 Sell-Empfehlungen liegen aus der jüngsten Zeit vor. Damit gilt die Aktie kurzfristig aus institutioneller Sicht als "Hold"-Titel. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 1619,67 GBP angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 2,19 Prozent erzielen, da sie derzeit 1585 GBP kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Hold". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Hold".