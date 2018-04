Hiscox Online Art Trade Report 2018: Künstliche Intelligenz und Blockchain halten Einzug in den Online-Kunstmarkt

München (ots) - Umsatz auf dem Online-Kunstmarkt wächst 2017 um12% auf 4,22 Milliarden US-Dollar an / Wachstumsrate stabilisiertsich / Zahlreiche Fusionen und Akquisitionen Zeichen für weitereKonsolidierung des Online-Kunstmarktes / Datenschutz-Grundverordnungim Online-Kunstmarkt noch nicht angekommen / Auktionshäuser undOnline-Plattformen kaufen Know-how für künstliche Intelligenz ein /Blockchain ermöglicht zukünftig neue ServicesDer sechste Hiscox Online Art Trade Report zeigt einen wichtigenEntwicklungsschritt in Richtung der kommenden Konsolidierung desOnline-Kunstmarktes. Eine der treibenden Kräfte der aktuellenEntwicklungen ist die Digitalisierung, die mit Blockchain undkünstlicher Intelligenz (KI) neue Möglichkeiten und Anforderungenschafft.Der Umsatz im Online-Kunstmarkt wird für 2017 auf 4,22 MilliardenUS-Dollar geschätzt. Dies entspricht einem Wachstum von 12%. Damitbleibt die Entwicklung leicht hinter den Ergebnissen aus 2016 (15%)zurück. Ein Ergebnis wie im Jahr 2015, in dem der Markt um 24% wuchs,wird sich auf absehbare Zeit nicht wiederholen. Kunst-Kennerprognostizieren für die kommenden Jahre ein durchschnittlichesWachstum von 15%. 2023 soll der Online-Kunstmarkt damit auf einenWert von 8,37 Milliarden US-Dollar anwachsen.Die aktuellen Ergebnisse des Online Art Trade Reports 2018 zeigenzudem, dass mehr Vertrauen aufgebaut werden muss, um Neukunden zugewinnen. Ein entscheidender Punkt ist dabei eine besserePreistransparenz. 90% der befragten Neukunden - die zum ersten MalKunst online gekauft haben - gaben an, dass dies für sie einentscheidendes Kriterium für den Online-Kauf ist. 73% würden sichwünschen Zugriff auf vergleichbare Transaktionskosten und früherePreise zu erhalten. Christie's hat dies als erster Anbieter umgesetztund im vergangen Jahr zum ersten Mal die Ergebnisse derOnline-Auktionen veröffentlicht."Das verlangsamte Wachstum des Online-Kunstmarktes ist keineÜberraschung. Der Markt hat jetzt eine Reife erreicht, mit der sichdas Online-Geschäft dauerhaft positiv entwickelt. Die nächste Phasewird eine weitere Konsolidierung sein. Darüber hinaus wird dasentscheidende Hemmnis mangelnder Preistransparenz angegangen werden.Dies ist entscheidend, um neue Käufer zu gewinnen. Das Potential istvorhanden, um beide Punkte umzusetzen. Die Zeitspanne lässt sichjedoch schwer vorhersagen," sagt Robert Read, Head Art and PrivateClients bei Hiscox.Ein wichtiges Indiz für die Konsolidierung des Marktes sind diezahlreichen Fusionen, Kooperationen und Akquisitionen, die 2017 undzu Beginn des aktuellen Kalenderjahres abgeschlossen wurden.[1]Dieser Auffassung ist auch ein Großteil der befragten Vertreter derOnline-Plattformen selbst - 81% erwarten eine stärke Konsolidierungdes Online-Kunstmarktes. Darüber, welches Ergebnis am Ende dieserEntwicklung steht, sind sich die Befragten uneinig. 41% gehen davonaus, dass es in Zukunft nur noch einen internationalenOnline-Anbieter gibt und 32% glauben, dass spezialisierte Angebote jenach Sammlerstück die Zukunft sind. 30% denken, die Entwicklung führezu führenden Plattformen für jede Region.Im Rahmen der aktuellen Akquisitionen investierenOnline-Kunstanbieter vor allem in KI-Technologien und entsprechendesKnow-how. Beispielsweise kaufte Artsy ArtAdvisor. DasTechnologie-Start-up analysiert große Datenmengen über Künstler, umEinblicke in die Kulturlandschaft zu geben. Auch das AuktionshausSotheby's erwarb nötiges Know-how durch eine Akquisition. Mit Hilfedes Teams von Thread Genius, will Sotheby's seinen Kunden in Zukunftpersönliche Empfehlungen anbieten. Durch maschinelle Lernverfahrensoll die Navigation für Nutzer in einem wachsenden Online-Marktdeutlich vereinfacht werden. Darüber hinaus könnte Big Data inKombination mit KI dazu führen, dass der Wert eines Kunstwerks aufneue Art gemessen wird.Ein wichtiges Thema auf dem Online-Kunstmarkt wird 2018 darüberhinaus die Datenschutzgrundverordnung sein. Diesbezüglich zeigt sich,dass die meisten Online-Anbieter schlecht vorbereitet sind: 41% derGalerien und 24% der Online-Plattformen, die an der Befragungteilgenommen haben, waren sich nicht darüber bewusst, dass sie davonbetroffen sind.2018 wurde der Hiscox Online Art Trade Report um detailliertereFragen zur Digitalisierung erweitert, um die Marktentwicklung genauerabbilden zu können. Das Potential für Blockchain-Technologien amOnline-Kunstmarkt wird dabei von den Befragten positiv eingeschätzt.60% der befragten Vertreter der Online-Plattformen gehen davon aus,dass die Nutzung von Krypto-Währungen wie Bitcoin den Startpunktdieser Entwicklung markieren wird. Allerdings akzeptieren aktuell nur7% der Befragten eine Krypto-Währung und lediglich 8% habenBlockchain-Technologien in ihrem Unternehmen implementiert.Die Möglichkeiten, die diese Technologien für den Kunstmarktbieten, sind dabei wesentlich umfangreicher als nur die Bezahlung:Daten und Informationen wie Transaktionskosten, Bewertungen, Herkunftund Versandberichte könnten so immer verfügbar sein. Daraus könnteein völlig neues Service-Ökosystem für den Kunstkauf entstehen.