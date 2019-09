Hiscox IT-Versicherungsindex: Digitale Risiken verunsichern deutsche IT-Dienstleister (FOTO)

München (ots) -Da viele Unternehmen kein geeignetes Personal finden oder nichtüber die nötigen Kapazitäten verfügen, übernehmen IT-Dienstleisterimmer mehr Digitalisierungsprojekte in Deutschland. Angesichtswachsender Auftragszahlen sowie zunehmend komplexer Projekte zeigensich Dienstleister verunsichert, welche Folgen ein beruflicher Fehlernach sich ziehen könnte. Laut dem aktuellen IT-Versicherungsindex derBitkom Research GmbH im Auftrag des Spezialversicherers Hiscox sind51% der deutschen IT-Dienstleister der Ansicht, dass digitale Risikenin ihrem Beruf unkalkulierbar sind. 44% haben Angst, dass auf einenverursachten Schaden auch finanzielle Konsequenzen folgen. Zwar haben92% der Befragten Einblick, wo und wie ihr Produkt eingesetzt wird.Gleichzeitig wissen aber lediglich 61%, bis zu welchem Punkt sie fürihr Produkt und mögliche Folgeschäden daraus haftbar sind. Wenigerals die Hälfte der IT-Dienstleister (49%) ist sich zudem sicher, dassdie bestehenden Versicherungen etwaige Schäden decken würden. Für dierepräsentative Studie wurden 305 IT-Verantwortliche aus deutschenIT-Dienstleistungsunternehmen befragt."Die Digitalisierung kann in Deutschland nur dann erfolgreichvoranschreiten, wenn sich sowohl Auftraggeber als auch Auftragnehmervon IT-Projekten sicher sein können, dass die digitalen Risikenabgesichert sind. Die schnelllebige vernetzte Welt braucht besonderspassgenaue und gleichzeitig flexible Sicherheitsnetze, um Gefahren imZaum zu halten. Neben klaren vertraglichen Regelungen sollte auch einmaßgeschneiderter und zukunftsgewandter Versicherungsschutz fürIT-Dienstleister zu den Must-Haves der Branche zählen. Damit könnensich alle Beteiligten aktuell und in Zukunft auf ihre digitalenGeschäftschancen fokussieren", kommentiert Marc Thamm, UnderwritingManager Technology, Media & Communications bei Hiscox.Häufigste Risikofaktoren in IT-ProjektenDie Gründe für mögliche Schäden sind IT-Dienstleistern sehrpräsent. Laut ihren Aussagen scheitern Projekte am ehesten anungenügenden oder nicht eindeutigen Absprachen mit dem Auftraggeber,der eigenen Ressourcenknappheit oder einer unklaren Kommunikationwährend der Projektumsetzung (jeweils 73%). Doch auch außerhalb deseigenen Einflussbereichs erkennen sie kritische Faktoren: 66% gebenZeitdruck seitens des Auftraggebers an und 65% nennen dieAbhängigkeit von Dritten im Rahmen eines Projekts.Mehrheit der Auftraggeber besteht auf IT-Versicherung seitens derDienstleisterDa aus Programmierfehlern oder Verzögerungen von Projekten schnellgroße Schäden entstehen, gewinnen spezielle IT-Versicherungen in derBranche immer mehr an Bedeutung. 83% der befragten Dienstleistergeben an, dass ihre Auftraggeber einen Nachweis über eineIT-Betriebshaftpflicht fordern. 75% der Unternehmen bestehen zudemauf einer abgeschlossenen IT-Berufshaftpflicht auf Seiten derexternen Spezialisten. Gemessen an der Bekanntheit, dem Interesse,der Nutzung sowie der beigemessenen Relevanz werden IT-Versicherungenfür die Dienstleister immer wichtiger: Der IT-Versicherungsindexstieg im Vergleich zur Vorjahresbefragung um 3,5 Punkte auf 75,7(Mittelwert auf einer Skala von 0 "keine Relevanz" bis 100 "maximaleRelevanz).Über die StudieIm Zuge der voranschreitenden Digitalisierung der Wirtschaft unddes zunehmenden Komplexitätsgrades von IT-Prozessen sindmaßgeschneiderte Versicherungen, speziell für IT-Dienstleister,wichtiger denn je. Eine umfassende Versicherungsstudie, die denspeziellen Anforderungen der IT-Branche gerecht wird, gibt es bishernicht. Die Studie "Hiscox IT-Versicherungsindex" möchte diese Lückevon daher schließen und ist als repräsentative Langzeitanalyseangelegt. Grundlage der Angaben ist eine Umfrage, die Bitkom Researchim Auftrag des Spezialversicherers Hiscox durchgeführt hat. Dabeiwurden 305 für den IT-Bereich verantwortliche Personen (u.a.(Haupt-)Abteilungsleiter oder Fachbereichsleiter Informationstechnik(IT), IT-Vorstände, CIOs, Geschäftsführer) vonIT-Dienstleistungs-Unternehmen bis 499 Mitarbeiter bzw. 50 Mio. EuroUmsatz in Deutschland befragt. Die Umfrage ist repräsentativ.Pressekontakt:HiscoxYvonne KautznerArnulfstraße 3180636 München+49 (0) 89 54 58 01 566yvonne.kautzner@hiscox.deFranziska SchaeferArnulfstraße 3180636 München+49 (0) 89 54 58 01 599franziska.schaefer@hiscox.deLoeschHundLiepold KommunikationSabina HowackerTegernseer Platz 781541 München+49 (0) 89 72 01 87 18hiscox@lhlk.deOriginal-Content von: Hiscox, übermittelt durch news aktuell