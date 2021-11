Hirte: CDU Thüringen wohl mehrheitlich für Merz als Parteichef

ERFURT (dts Nachrichtenagentur) - In der Debatte um den CDU-Vorsitz im Bund sieht Thüringens CDU-Chef Christian Hirte für den Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz die besten Chancen in seinem Landesverband. Das sagte er dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Donnerstagausgaben). Mit Blick auf eine mögliche Kandidatur des scheidenden Kanzleramtschefs Helge Braun sagte Hirte: "Als CDU haben wir viele geeignete Führungspersönlichkeiten. Helge Braun gehört ganz sicher dazu. Nach vielen Gesprächen gehe ich aber davon aus, dass in Thüringen überwiegend Friedrich Merz unterstützt wird."

Braun ist nach Angaben aus der Hessen-CDU ein denkbarer Kandidat. Merz hat seine Kandidatur noch nicht erklärt, allerdings sein Interesse erkennen lassen. Das gilt auch für den CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Die Bewerbungsfrist läuft noch bis kommenden Mittwoch. Im Anschluss sollen die rund 400.000 CDU-Mitglieder nach ihrer Präferenz befragt werden. Den formalen Beschluss über den Parteivorsitz fällt ein Parteitag.

Foto: über dts Nachrichtenagentur