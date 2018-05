Hirmer Hotel Portfolio begeistert auf der IMEX (FOTO)

Frankfurt (ots) -Die HIRMER Gruppe www.hirmer-gruppe.de präsentiert mit HIRMERHospitality ihr internationales Hotel-Portfolio auf der IMEX - mitgefragten Destinationen für Events und Incentives in D/AT undBrasilien.Die HIRMER Hospitality präsentiert auf der IMEX 2018 erfolgreicherstmals ihr reichhaltiges Portfolio mit neun 4- und 5-Sterne Häusernder TRAVEL CHARME Hotels & Resorts www.travelcharme.com inDeutschland und Österreich, sowie dem legendären Weltmeister-Hotel &Spa CAMPO BAHIA www.campobahia.com an der Küste Brasiliens. Dieanwesenden General Manager der Hotels sind begeistert von derNachfrage für besondere Firmen-Events."Die berühmte HIRMER Servicementalität und der gelebte Lifestyleunseres Familienunternehmens spiegeln sich ebenso im Portfoliounserer Hotelbetriebe wider ", sagt Dr. Christian Hirmer, Sprecherdes Unternehmens. "Seit Generationen begegnen wir unserem Kundenschon im Entree als hochgeschätzten Gast unseres Hauses um ihm unterder Marke HIRMER ein ganzheitliches und nachhaltigesLifestyle-Erlebnis zu bieten. Dieser Anspruch findet seine logischewie selbstverständliche Fortsetzung in unseren Hotels."Die Travel Charme Hotels & Resorts verfügt insgesamt über rund1.100 Gästezimmer, ausgestattete Konferenzräume, knapp 500.000Übernachtungsgäste zählte das Unternehmen im Jahr 2017. Innerhalb dernächsten zehn Jahre möchte die Hotelgruppe ihr Portfolio auf 30Hotels erweitern. Bevorzugte Destinationen sind Regionen in Italien,Österreich, Spanien und in der Schweiz. Der Standort muss einen hohenBekanntheitsgrad innerhalb der etablierten Region haben und sich dortin bester Lage befinden - umgeben von attraktiver Natur.Die Nähe zu eindrucksvoller Natur und die einzigartige Einbettungder Architektur spielen auch im Campo Bahia eine tragende Rolle. Seitseiner Eröffnung 2014 hat sich das Beach Resort CAMPO BAHIA nicht nurin Brasilien zum gefragten Geheimtipp entwickelt. Der brasilianischeund internationale Sophisticated Traveller sucht die Mischung auskilometerlangem Sandstrand mit seinen hippen HotSpots, KiteSurfern,Hotel-Yacht und dem relaxten Barefoot-Luxus mit BeachGym, Spa, Yogaund den Healthy Cuisine Lunches unter dem riesigen Cashew-Baum, andem schon Jogis Team zu seiner Siegerstrategie fand. Deshalb setzenauch viele Firmenevents und Familienfeiern auf denTeambuilding-Spirit, der nur 1,5 Flugstunden von Rio de Janeiroentfernt Wunder birgt und genießen weltmeisterliche Tage beim BBQ amlegendären Strand, den die Brasilianer ehrfürchtig "sete a um", 7:1getauft haben.Die HIRMER Gruppe, inhabergeführtes Münchner Familienunternehmen,ist mit dem weltgrößten Männermodehaus seit Generationen derInbegriff für Kompetenz, Stil und Service - im Textileinzelhandel,sowie im Immobilienbereich in Deutschland und Österreich. DieUnternehmensphilosophie findet nun ihre konsequente Fortsetzung inder neu gegründeten Hotelleriesparte HIRMER Hospitality. Die HirmerUnternehmensgruppe beschäftigt rund 1.800 Mitarbeiter und verwaltetbundesweit einen Immobilienbestand von 138.000 Quadratmetern.Pressekontakt:HIRMER Gruppe, Kardinal-Faulhaber-Strasse 10, 80333 München+49 (0)89 24 20 402-66, a.haas@hirmer-immobilien.deOriginal-Content von: Hirmer Hospitality, übermittelt durch news aktuell