Hipgnosis Songs -The: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Für die Aktie Hipgnosis Songs -The wird an der heimatlichen Börse London am 11.09.2020, 20:03 Uhr, ein Kurs von 122 GBP geführt.

Unser Analystenteam hat Hipgnosis Songs -The auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 5 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Analysteneinschätzung: Von insgesamt 1 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Hipgnosis Songs -The-Aktie sind 1 Einstufungen "Buy", 0 "Hold" und 0 "Sell". Das bedeutet im Durchschnitt ein "Buy"-Rating für das Wertpapier. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Hipgnosis Songs -The vor. Aus den abgegebenen Kurszielen errechnet sich ein Durchschnitt von 130 GBP. Das bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (122 GBP) ausgehend um 6,56 Prozent steigen könnte. Die sich daraus ableitende Empfehlung ist "Buy". Zusammengefasst erhält Hipgnosis Songs -The von den Analysten somit ein "Buy"-Rating.

2. Technische Analyse: Auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ist die Hipgnosis Songs -The derzeit ein "Buy". Denn der GD200 des Wertes verläuft in Höhe von 109,61 GBP, womit der Kurs der Aktie (122 GBP) um +11,3 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Buy". Auf Basis der vergangenen 50 Tage ergibt sich ein gleitender Durchschnittskurs (GD50) von 119,92 GBP. Dies wiederum entspricht aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von +1,73 Prozent. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Hold"-Wert. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Buy".

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Hipgnosis Songs -The im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Zudem beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Hipgnosis Songs -The. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Buy"-Bewertung aus. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Buy".

