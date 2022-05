Hinweis für Medien: CEO von Supermicro hält Ansprache auf der Computex

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Der CEO von Supermicro hält Ansprache zu den neuesten Systeminnovationen und Speicherlösungen für dynamische Märkte wie Cloud, KI, 5G/Edge und EnterpriseAm 25. Mai 2022 (COMPUTEX 2022 Virtual) wird der Präsident und CEO von Supermicro, Charles Liang, einen Leitvortrag zu den neuesten Systeminnovationen und Speicherlösungen für dynamische Märkte halten.Darüber hinaus wird Kevin Connors, Vice President of Global Partnerships bei NVIDIA, an der Veranstaltung teilnehmen und über die Zusammenarbeit von NVIDIA und Supermicro sprechen. Die beiden Unternehmen arbeiten gemeinsam an fortschrittlichen Lösungen für KI im Unternehmen, vom Rechenzentrum bis hin zur Edge.Schließlich wird Shesha Krishnapura, Intel Fellow und IT-Chief Technology Officer darüber sprechen, wie Intel und Supermicro zusammenarbeiten, um den ökologischen Fußabdruck bei der Gestaltung oder Aktualisierung von Rechenzentren zu reduzieren.Auf seinem virtuellen Stand stellt Supermicro die neuesten Server vor. Sie unterstützen Intels 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable Prozessoren, 3rd Gen AMD EPYC™ Prozessoren und die neue Generation der NVIDIA-zertifizierten Systeme™.Was: Leitvortrag von Supermicro; virtueller Stand auf der ComputexWo: Virtuell- Leitvortrag – www.supermicro.com/computex (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3541327-1&h=1812161370&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3541327-1%26h%3D72598688%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fcomputex%26a%3Dwww.supermicro.com%252Fcomputex&a=www.supermicro.com%2Fcomputex)- Virtueller Stand (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3541327-1&h=1182817683&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3541327-1%26h%3D310121926%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flearn-more.supermicro.com%252Fsupermicro-computex%253Futm_campaign%253DComputex21%2526utm_content%253D164844919%2526utm_medium%253Dsocial%2526utm_source%253Dfacebook%2526hss_channel%253Dfbp-160720263987353%26a%3DVirtual%2BBooth&a=Virtueller+Stand) – www.supermicro.com/computex (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3541327-1&h=1812161370&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3541327-1%26h%3D72598688%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fcomputex%26a%3Dwww.supermicro.com%252Fcomputex&a=www.supermicro.com%2Fcomputex)Wann:- Leitvortrag: 25. Mai 2022 (Mi) (GMT+8) 14:00 - 14:30 Uhr- Virtueller Stand: 24. Mai 2022 (Di) (GMT+8) 10:00 - 6. Juni 20022 (Mon) (GMT+8) 22:00Informationen zu SupermicroSupermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist bestrebt, Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI und 5G Telco/Edge IT-Infrastrukturen als Erster auf den Markt zu bringen. Wir wandeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen, während wir weiterhin fortschrittliche, hochvolumige Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte anbieten. Die Produkte werden im eigenen Haus (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden die globalen Betriebsabläufe im Hinblick auf Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und im Hinblick auf die Verbesserung der TCO und die Verringerung der Umweltbelastung (Green Computing) optimiert. Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht es den Kunden, ihre Systeme für die jeweilige Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer breiten Familie von Systemen auswählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind und eine umfassende Reihe von Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicher, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken von Super Micro Computer, Inc.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3541327-1&h=1657453017&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3541327-1%26h%3D1766676005%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1443241%252FSupermicro_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1443241%252FSupermicro_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1443241%2FSupermicro_Logo.jpg)Pressekontakt:Greg Kaufman,Super Micro Computer,Inc.,PR@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell