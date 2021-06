Hinweis für Medien: Ansprache des CEO von Supermicro auf der COMPUTEX 2021 VIRTUAL

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Der CEO von Supermicro hält Keynote, Supermicro präsentiert auf virtuellem Stand die neuesten Systeminnovationen und Speicherlösungen für dynamische Märkte wie Cloud, KI, 5G/Edge und Enterprise-Am 1. Juni 2021 (COMPUTEX 2021 Virtual) wird der Präsident und CEO von Supermicro, Charles Liang, ein Update zum Unternehmen geben und die neuesten Innovationen im Bereich Server und Storage vorstellen.Im Anschluss an die Präsentation findet außerdem eine Pressekonferenz mit CEO Charles Liang statt. Michelle Johnston Holthaus, die Executive Vice President, Chief Revenue Officer, General Manager of Sales, Marketing, and Communications Group von Intel tritt als Gastrednerin auf.Auf dem virtuellen Stand von Supermicro werden die neuesten Server vorgestellt, die Intels 3rd Gen Intel® Xeon® Scalable Prozessoren, 3rd Gen AMD EPYC(TM) Prozessoren und die neue Generation der NVIDIA-zertifizierten Systeme unterstützen.Was: Ansprache von Supermicro; virtueller Stand auf Computex; PressekonferenzWo: Virtuell- Ansprache- Virtueller Stand (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3180252-1&h=332660198&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3180252-1%26h%3D714300273%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flearn-more.supermicro.com%252Fsupermicro-computex%253Futm_campaign%253DComputex21%2526utm_content%253D164844919%2526utm_medium%253Dsocial%2526utm_source%253Dfacebook%2526hss_channel%253Dfbp-160720263987353%26a%3DVirtual%2BBooth%2B&a=Virtueller+Stand)- PressekonferenzWann:- Ansprache: 2. Juni 2021 (Mi) (GMT+8) Uhr 10:30-11:00- Pressekonferenz: 2. Juni 2021 (Mi) (GMT+8) 10:30-11:15 Uhr- Virtueller Stand: 31. Mai 2021 (10 Uhr, UTC+8) - 30. Juni 2021 (24 Uhr, UTC+8)Alle Sitzungen und die Ansprache bleiben bis zum 31. Mai 2022 online verfügbar.Wer: Führungskräfte von Supermicro und IntelInformationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (SMCI), führend bei Innovationen im Bereich hochleistungsfähiger, hocheffizienter Servertechnologie, ist ein weltweit herausragender Anbieter fortschrittlicher Systeme für Server Building Block Solutions® für Unternehmens-Rechenzentren, Cloud Computing, künstliche Intelligenz und Edge Computing Systeme. Mit seiner Initiative "We Keep IT Green®" engagiert sich Supermicro für den Umweltschutz und stellt Kunden die umweltfreundlichsten Lösungen auf dem Markt mit höchster Energieeffizienz zur Verfügung.Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken von Super Micro Computer, Inc.Intel, das Intel Logo und andere Intel Marken sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3180252-1&h=3531871412&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3180252-1%26h%3D3185561208%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1443241%252FSupermicro_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1443241%252FSupermicro_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1443241%2FSupermicro_Logo.jpg)Pressekontakt:Greg KaufmanSuper Micro Computer, Inc.pr@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell