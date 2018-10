Vor dem Hintergrund wachsender Fremdenfeindlichkeit, Hassreden und politischer Maßnahmen, die religiöse Praktiken einschränken, einigen sich jüdische und muslimische Würdenträger in Europa auf Zusammenarbeit

Amsterdam (ots/PRNewswire) -Jüdische und muslimische Gemeinden in Europa sähen sich mitzunehmender Fremdenfeindlichkeit, Hassverbrechen und politischenMaßnahmen konfrontiert, die ihre Rechte auf die Ausübung religiöserPraktiken einschränkten, bemerkten am Dienstag Würdenträger dieserReligionsgemeinden im Rahmen der ersten Plenarsitzung deseuropäischen Muslim-Jewish Leadership Council(https://mjlc-europe.org/) (MJLC) in Amsterdam.(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/767955/MJLC.jpg )Der Rat wurde gegründet, um dem in Europa wachsenden BedürfnisSorge zu tragen, Vorurteilen, falschen Behauptungen, Angriffen undGewalt gegenüber gläubiger Menschen und Religionen zu begegnen. DieMitglieder trafen sich, um die Zusammenarbeit von jüdischen undmuslimischen Gemeinden in Europa mit Blick auf den Schutz derreligiösen Praktiken ihrer jeweiligen Gemeinden und die Förderung dergegenseitigen Solidarität angesichts der widrigen Umstände zuerörtern.Den Vorsitz des Rates führen Rabbiner Pinchas Goldschmidt,Oberrabbiner von Moskau, und Nedzad Grabus, Mufti von Slowenien.Unterstützt werden sie durch das internationale Dialogzentrum(KAICIID) aus Wien, das interreligiöse Dialogplattformen in Afrika,in Asien, im arabischen Raum und in Europa unterstützt.Vertreter jüdischer und muslimischer Gemeinden aus Albanien,Belgien, Bosnien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich,Großbritannien, Irland, Italien, Litauen, den Niederlanden,Österreich, Polen, Rumänien, Russland, Slowenien und der Schweizbeschrieben die Herausforderungen, mit denen ihre Gemeindenkonfrontiert sind, ebenso wie die Anstrengungen, die sie unternehmen,um den Dialog zwischen Juden und Muslimen in ihren Ländern zufördern.Die Teilnehmer (https://mjlc-europe.org/Members) waren sich einig,dass jüdische und muslimische Gemeinden vor gemeinsamenHerausforderungen stehen, darunter die zunehmendeInstrumentalisierung von Religion für politische Zwecke,Einschränkungen der Rechte zur freien Ausübung ihrer Religion und derwachsende Einfluss rechtsorientierter, fremdenfeindlicher Bewegungen.Darüber hinaus erwähnten Teilnehmer, dass Gespräche über "europäischeIdentität" häufig Muslime ausschließen und dass der Islam als nichteuropäisch gilt, obwohl Muslime seit vielen Jahrzehnten und sogarJahrhunderten Teil des Gefüges der europäischen Gesellschaft sind.Die Sitzung wurde von der Stadt Amsterdam ausgerichtet und vonKAICIID unterstützt. Sie fand unter der Schirmherrschaft von MaireadMcGuinness, Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments, statt.In seiner Eröffnungsrede rief KAICIID-Generalsekretär Faisal BinMuaammar die Mitglieder des Rates dazu auf, bei der Förderung desjüdisch-muslimischen Dialogs eine Führungsrolle zu übernehmen:"Europa braucht Ihren Einsatz für gleiche Bürgerrechte und dieAchtung der Vielfalt. Wir brauchen Ihr Engagement, sich für diegemeinsamen Rechte religiöser Gruppen in Europa auszusprechen, sowieum zwischen muslimischen und jüdischen Gemeinden Vertrauen undZusammenarbeit aufzubauen."Lesen Sie hier mehr. (https://www.kaiciid.org/de/news-events/news/vor-dem-hintergrund-von-wachsender-fremdenfeindlichkeit-hassreden-und-politischen)Pressekontakt:KAICIID CommunicationsPress@kaiciid.org+43-1-313-22-408Original-Content von: KAICIID Dialogue Centre, übermittelt durch news aktuell