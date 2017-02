Hinter den Kulissen von Deutschlands größter Gesundheitsstudie: der NAKO

Heidelberg (ots) - Die NAKO Gesundheitsstudie (kurz NAKO) gilt alsanspruchsvolles Prestige-Forschungsprojekt. Sie ist für Deutschlanddie bislang größte Langzeitstudie: komplex, multizentrisch, mitbundesweit nach dem Zufallsprinzip ausgewählten 200.000Teilnehmenden.Nicht nur in der Gesamtstudie an sich, sondern auch inTeilbereichen - wie z. B. in der Magnetresonanztomographie (MRT) -werden ambitionierte Ziele angestrebt. Deswegen wird die NAKO auch imeuropäischen Umfeld mit großem Interesse verfolgt. "Die NAKO ist einvielschichtiges Projekt und in dieser Form für deutscheWissenschaftsverhältnisse ein Novum", fasst Prof. Dr. Jöckel, NAKOVorstandsvorsitzender, zusammen. "Wegen dieser Einmaligkeit betretenwir in der NAKO in vielen Bereichen Neuland."Was bedeutet es, ein solches Mammut-Vorhaben in die Tatumzusetzen?Welche einheitlichen Strukturen, logistischen Maßnahmen undStandards sind bundesweit notwendig? Ein Blick hinter die Kulissensoll eine andere Seite dieses gewaltigen wissenschaftlichen Projektsveranschaulichen. "Die Teilnehmer kennen nur den Namen und reduzierendie NAKO auf das Studienzentrum, in dem ihre Untersuchungstattfindet. Ihre Erfahrung von unserer Arbeit beschränkt sich aufdie vorgesehenen Untersuchungen und von den Mitarbeitern lernen sienur ein paar kennen", so Tanja Höper, Leiterin des Studienzentrums inMannheim. "Aber die NAKO ist viel mehr." Neben den 18 Studienzentrenbeteiligen sich aktiv am Projekt verschiedene Einrichtungen undKompetenznetzwerke, u. a. hinsichtlich der Gesundheits- undSozialdaten, der Magnetresonanztomographie, der Bioproben sowie deszentralen Datenmanagements. Darüber hinaus sind allein für die NAKOeine unabhängige Treuhandstelle, ein MRT-Beirat, einWissenschaftlicher Beirat, ein Ethikbeirat und weitere nationale undinternationale Experten zuständig."Wir sprechen von insgesamt mehr als 600 Mitarbeitern:Untersucher, Dokumentationsassistenten, Laborassistenten, Kontakter,Wissenschaftler, Ärzte, aber auch Studierende. Einige Kollegenengagieren sich ehrenamtlich", erklärt Dr. Sabine Schipf, Leiterindes NAKO Studienzentrums Neubrandenburg/Mecklenburgische Seenplatte."Für ihre Dimensionen, logistischen Herausforderungen und wegen derAnzahl der Beschäftigten würde die NAKO in der Wirtschaft schon zuden großen mittelständischen Unternehmen zählen."Die Studie der SuperlativeDer zukünftige Erfolg der NAKO Gesundheitsstudie hängt von demWert und der Qualität der gesammelten Daten ab. "Zahlreiche Expertenwidmen sich der Begleitung der Studie und sorgen für eineausgezeichnete Qualität der Daten, welche die Grundlage fürbahnbrechende wissenschaftliche Auswertungen darstellen", berichtetDr. Halina Greiser vom wissenschaftlichen Stab der NAKO.Für die Lagerung der Bioproben unter standardisierten undqualitätsgesicherten Bedingungen tätigt die NAKO erheblicheInvestitionen, wie den Bau des sogenannten Biorepository: daszentrale Lager für ca. 21 Millionen Bioproben unter optimalenBedingungen.Lore Rehn-Roh, Untersucherin im Studienzentrum Mannheim, ist ausÜberzeugung und mit Leidenschaft dabei. Sie und die anderen Kollegenin den 18 Studienorten haben allein im Jahr 2016 bundesweit 48.000Personen untersucht."Wie ich unsere Arbeit am besten veranschaulichen kann? Vielleichtmit ein paar Vergleichen.Zum Beispiel: Zählt man die Kilometer, die die Teilnehmer 2016 aufdem Fahrrad-Ergometer zurückgelegt haben, zusammen, so kommt man aufdie Strecke Berlin-Tokio. Oder noch beeindruckender: Würde man alleBriefe aufeinanderstapeln, die wir allein 2016 bundesweit an dieTeilnehmer verschickt haben, hätte man die Höhe des "Brockens"erreicht." Unnötige Ausgaben? "Nein! Denn teilnehmen können nurPersonen, die vom Einwohnermeldeamt nach dem Zufallsprinzipausgewählt wurden. Und die gilt es, über die Studie, deren Ziele,aber auch die ethischen und datenschutzrechtlichen Aspekte dieseseinmaligen Forschungsprojekts ausführlich zu informieren", bestätigtPD Dr. Kerstin Wirkner, Leiterin des Studienzentrums Leipzig."Verglichen mit anderen großen epidemiologischen Studien sind dieKosten für das überaus breitgefächerte NAKO Untersuchungsprogramm ingleicher Größenordnung.""Die NAKO Gesundheitsstudie stellt - mit ihrem produktivenZusammenschluss namhafter Wissenschaftler, Universitäten undForschungsinstitute - eindeutig eine neue Dimension derepidemiologischen Forschung in Deutschland dar", fasst Dr. LilianKrist, Leiterin des Studienzentrums Berlin Mitte zusammen. "Und wiralle sind stolz, dabei zu sein."NAKO Gesundheitsstudie:In der NAKO Gesundheitsstudie werden seit 2014 Männer und Frauenzwischen 20 und 69 Jahren bundesweit in 18 Studienzentren medizinischuntersucht und nach ihren Lebensumständen befragt. Ziel ist es,chronische Erkrankungen, wie zum Beispiel Krebs, Diabetes,Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Rheuma, Infektionen und Demenz genauerzu erforschen, um Prävention, Früherkennung und Behandlung dieser inder Bevölkerung weit verbreiteten Krankheiten zu verbessern. DasProjekt wird vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, denbeteiligten Ländern und der Helmholtz-Gemeinschaft gefördert. BisJanuar 2017 haben schon über 95.000 Personen an der NAKO Studieteilgenommen. Weitere Informationen unter www.nako.de