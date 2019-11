Unterföhring (ots) - 27. November 2019. Welche Textzeile war Kaley Cuoco("Penny") in zwölf Jahren "The Big Bang Theory" peinlich? Über welchen Gaststarfreute sich Johnny Galecki ("Leonard") besonders? Und bei welcher Szene derersten Staffel wurde ihnen klar, dass diese Sitcom etwas Besonderes ist? In "ByeBye Big Bang Theory - Das Special" nehmen uns die beiden Schauspieler mit hinterdie Kulissen der Kultserie und verraten ihre ganz persönlichen Highlights undAnekdoten ... ProSieben zeigt das emotionale Spezial zu #TBBT am Mad Monday, 2.Dezember 2019, um 20:15 Uhr.Pressekontakt:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHEin Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE Nadja Schlüter Kommunikation/PR UnitFiction Tel. +49 (89) 9507-7281 Nadja.Schlueter@ProSiebenSat1.comwww.ProSiebenSat1.comBildredaktionAlexandra Schmitt Tel. +49 (89) 9507-1322 Alexandra.Schmitt@ProSiebenSat1.comAlle Ansprechpartner zu unseren Programmen finden Sie unter www.p7s1-pr.de.Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/25171/4451896OTS: ProSiebenOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell