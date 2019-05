"Hinter den Kulissen des Brexit": ZDF und ZDFinfo mit "Protokoll einer Scheidung" (FOTO)

Mainz (ots) -Deal oder harter Brexit? Ungeschminkte Einblicke in den bisherigenAustrittsprozess bietet die Dokumentation "Hinter den Kulissen desBrexit - Protokoll einer Scheidung". Der belgische Filmemacher LodeDesmet begleitete über zwei Jahre lang den Chefunterhändler deseuropäischen Parlaments Guy Verhofstadt und dessen Team bei denBrexit-Verhandlungen. Als "auslandsjournal - die doku" ist der Filmam Mittwoch, 22. Mai 2019, um 0.45 Uhr im ZDF zu sehen. ZDFinfosendet die 45-minütige Doku am Freitag, 24. Mai 2019, 11.15 Uhr, undam Samstag, 25. Mai 2019, 10.00 Uhr. Eine 120-minütige Langfassungzeigt ARTE bereits am Dienstag, 21. Mai 2019, 22.20 Uhr.Seit Beginn der Brexit-Gespräche hat die EU mit der Uneinigkeitauf Seiten der Briten zu kämpfen. Der Film zeigt, wie innerhalb derEU und vor allem auf Seiten der Brexit-Steuerungsgruppe desEU-Parlaments bisher damit umgegangen wurde. Zum Brexit-Koordinatordes Europäischen Parlaments und somit zum Vorsitzenden dersechsköpfigen Brexit-Steuerungsgruppe wurde Guy Verhofstadt ernannt.Der Liberaldemokrat, von 1999 bis 2008 Ministerpräsident von Belgien,ist überzeugter Europäer und kämpft - trotz des Ausscheidens vonGroßbritannien - für eine Stärkung der EU.Guy Verhofstadt und sein Team standen während der vergangenen zweiJahre im Zentrum der Ereignisse um den EU-Austritt Großbritanniens.Verhandelt wird der Brexit auf Seiten der EU vom Franzosen MichelBarnier (EVP), mit dem Guy Verhofstadt im engen Austausch steht.Immer wieder ging es unter anderem um die Streitpunkte Bürgerrechte,Finanzen und eine mögliche neue Grenze zwischen Irland undNordirland.Filmautor Lode Desmet war bei vielen vertraulichen Treffenzwischen Barniers Team und der Brexit-Steuerungsgruppe mit der Kameradabei. Dort wurde offen über Fortschritte und Hindernisse bei denVerhandlungen berichtet und der Stand der Dinge diskutiert. Und immerwieder tauchte bei den EU-Verhandlern die Frage auf, was diebritische Seite eigentlich erreichen will und was am Endeherauskommt: Deal oder harter Brexit?Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/europawahlPressemappe:https://presseportal.zdf.de/pm/zdfzoom-europa-im-umbruch/Sendungsseite: https://ly.zdf.de/8G5/https://twitter.com/ZDFpressehttps://twitter.com/ZDFheutePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell