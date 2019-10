Hingham Institution for Savings: Wer mitreden will, sollte DIES wissen!

Per 21.10.2019, 20:01 Uhr wird für die Aktie Hingham Institution for Savings am Heimatmarkt NASDAQ GM der Kurs von 187.61 USD angezeigt. Das Papier zählt zur Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung".

Die Aussichten für Hingham Institution for Savings haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Hingham Institution for Savings liegt bei einem Wert von 12,7. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Thrifts & Hypothekenfinanzierung" (KGV von 22,67) unter dem Durschschnitt (ca. 44 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Hingham Institution for Savings damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Hingham Institution for Savings von 187,52 USD ist mit +0,07 Prozent Entfernung vom GD200 (187,38 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Hold"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 186,85 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Hold"-Signal vorliegt, da der Abstand +0,36 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Hingham Institution for Savings-Aktie als "Hold" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Hingham Institution for Savings investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 0,85 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung einen geringeren Ertrag in Höhe von 1,98 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Sell" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.