Die Hindernisse, vor denen Führungskräfte im Digitalbereich stehen, können Non-Tech-Organisationen gefährden.

So warnt die neue Amrop-Studie.Brüssel (ots/PRNewswire) - Während die Anstrengungen bei derUmsetzung der Digitalisierung in Non-Tech-Organisationen zunehmen,beleuchtet der aktuelle Bericht des globalenExecutive-Search-Unternehmens Amrop die Situation vonC-Suite-Führungskräften (Geschäftsführer und Bereichsleiter m/w/d) imDigitalbereich, die an der Front des Wandels stehen. Die Untersuchungdeckt Schwächen in vier Schlüsselbereichen auf: dem organisatorischenKontext, der Haltung der Vorstände, der Rolle der Führungskräfte unddem Vertrauen der Führungskräfte in ihre eigenen Kompetenzen.Die Organisation: Führungskräfte im Digitalbereich haben einenschweren Kampf auszutragen. 45 % klagen über mangelnde Dynamik undSchnelligkeit.Führungskräfte werden häufig durch fragmentierte, komplexeOrganisationsstrukturen, Schwierigkeiten bei der Identifizierungwichtiger Stakeholder und eine unklare Strategie blockiert. Rund einDrittel stellt sich Fragen zum ROI. 50 % geben an, dass der Fokus inden Unternehmen mehr auf die Finanzen als auf die Zukunft gelegtwird, und die Befragten klagen über einen allgemeinen Mangel anRealismus und Durchhaltevermögen. Vier Herausforderungen werden voneinem Viertel der Führungskräfte als kritisch eingestuft: diesinnvolle Datenverarbeitung, das digitale Risiko, regulatorischeVerzögerungen und die Unzufriedenheit der Kunden.Die Vorstände: Worte, denen keine Taten folgen: Nur 33 % derFührungskräfte im Digitalbereich werden ausreichend unterstützt undmit den nötigen Ressourcen ausgestattet.Für die Vorstände hat die Digitalisierung hohe Priorität, sagen 69% der befragten Führungskräfte; d. h. die Vorstände geben ihnenFreiraum und nehmen ihren Input auf. Jedoch gibt nur ein Drittel derFührungskräfte an, dass ihre Vorstände ihnen die nötigen Ressourcenzuweisen und sicherstellen, dass digitale Initiativen in der Praxisumgesetzt werden. Nur 28 % glauben, dass ihre Vorstände die Bedeutungund die Möglichkeiten des Digitalbereichs vollständig erfassen. DerFokus liegt (zu) oft auf Transaktionen oder auf der Schnittstelle zumKunden.Die Rolle: Unterstützung über die Flitterwochen hinaus. Nur 18 %der Führungskräfte im Digitalbereich bekommen einen Mentor oderCoach.Führungskräfte im Digitalbereich haben in der Regel einen gutenStart, wenn sie in ein Unternehmen eintreten: 80 % wird einattraktives Tätigkeitsprofil geboten. Zwei Dritteln fällt es leicht,sich für die Stelle zu entscheiden, und sie werden (zumindest beimEintritt) mit den wichtigsten Stakeholdern bekanntgemacht. Aber nurdie Hälfte fühlt sich durch ihren Onboarding-Prozess wirklich gutinformiert oder darin unterstützt, schnell erste Ergebnisse zuerzielen. Und nur jeder Fünfte bekommt einen erfahrenen Mentor oderCoach an die Seite gestellt.Die Kompetenzen: Führungskräfte im Digitalbereich haben ein hohesSelbstvertrauen. Aber nur 26 % fühlen sich in punkto Sicherheit aufdem neuesten Stand.Amrop hat die Kernkompetenzen für Chief Digital Officer und ihnenGleichgestellte in einem Kompetenzmodell mit 4 Dimensionen und 16Indikatoren erfasst. C-Suite-Führungskräfte im Digitalbereich wurdenum eine Selbsteinschätzung gebeten: In 13 Bereichen fühlen sichweniger als 40 % ganz sicher. Und nur einer von vier hält sich selbstin den vier Schlüsselbereichen - Definition von Leistungsindikatoren,Risikomanagement, Talentmanagement und Sicherheit - für absolutkompetent."Dieser Bericht zeigt die Schwachpunkte der digitalenTransformation in Non-Tech-Unternehmen auf", so Job Voorhoeve, Leiterder globalen digitalen Praxis von Amrop. "In einem unübersichtlichenUmfeld helfen diese Erkenntnisse Vorständen und Führungskräften,konkrete Handlungsfelder zu erkennen."Über die Studie159 C-Suite-Führungskräfte im Digitalbereich hauptsächlich aus denEMEA-Ländern und aus verschiedenen Branchen nahmen an einertiefgehenden Umfrage teil: "Digitalisation in Boards (Digitalisierungin den Vorständen)", 3. Auflage. 53 % der Teilnehmer hatten einenglobalen Einflussbereich. 90 % gaben sich als Chief Digital Officer,Chief Technology Officer, Chief Information Officer, Chief IT Officeroder unabhängiges Vorstandsmitglied zu erkennen.Über AmropAmrop (https://www.amrop.com/) berät Organisationen in denBereichen Führungskräftesuche sowie Vorstands- undFührungsdienstleistungen. Mit über 70 Niederlassungen in 50 Ländernunterstützt Amrop Unternehmen bei der Suche und Positionierung von"Leaders for What's Next": Top-Talente, die schon jetztgrenzüberschreitend in Märkten auf der ganzen Welt arbeiten.AmropCivitas (https://amropcivitas.com/), die deutsche Firma vonAmrop, ist mit 9 Partnern in Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Münchenvertreten.Link zur Studie(https://www.amrop.com/digitization-on-boards-iii-report)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1011035/Amrop_Logo.jpgFür weitere InformationenChristian G. Hirsch, Managing PartnerTel.: +49-89-383859-40christian.hirsch@amropcivitas.comOriginal-Content von: AMROP, übermittelt durch news aktuell