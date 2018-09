Hindawi Limited startet Open-Source-Peer-Review-System auf Basis des PubSweet-Frameworks

London (ots/PRNewswire) -Ein revolutionäres Open-Source-Peer-Review-SystemHindawi Limited freut sich, die Einführung einer neuenPeer-Review-Plattform bekannt zu geben, die mit demOpen-Source-PubSweet-Framework der Collaborative Knowledge Foundation(Coko) aufgebaut wurde.Dies ist das erste komplette Open-Source-Peer-Review-System, dasaus der Coko-Community hervorgegangen ist, einer Gruppe vongleichgesinnten Organisationen, darunter Elife, das EuropäischeInstitut für Bioinformatik, und die University of California Press,die daran interessiert sind, gemeinsam an der Förderung der Offenheitin der wissenschaftlichen Kommunikationssoftware zu arbeiten."Das xPub-Projekt geht neue Wege als eine gemeinschaftlichgeschaffene Open-Source-Lösung für die wissenschaftlicheKommunikation", sagte Kristen Ratan, Mitbegründerin von Coko."Hindawi ist schon weniger als ein Jahr nach Beginn unsererPartnerschaft in diesem Bereich bereits führend."Das System von Hindawi startet im Open-Access-JournalBioanorganische Chemie und Anwendungen(https://www.hindawi.com/journals/bca/). Das neue System wird einentraditionellen redaktionellen Workflow durchführen, der von dem neuenChefredakteur Dr. Francesco Paolo Fanizzi geleitet wird. Hindawisammelt Feedback von Redakteuren, Kritikern und Autoren und plant,das System auf mehrere Zeitschriften mit mehreren redaktionellenModellen auszudehnen.Angesichts des Open-Source-Charakters der Plattform wird esanderen Verlagen, Gesellschaften und Institutionen freigestellt sein,die Software wiederzuverwenden und das System an neue Anwendungenanzupassen.Andrew Smeall, Director of Product and Technology von HindawiLimited, kommentierte: "Wir sind stolz darauf, ein Stück offenerInfrastruktur wieder in die Forschungsgemeinschaft einzubringen. Wirfreuen uns darauf, damit fortzufahren, das System selbst zu erweiternund zu sehen, wie andere in der Gemeinschaft es an ihre Bedürfnisseanpassen."Hindawi teilte weitere Details über das System und dieEntscheidung zur Unterstützung von Open Source in einem Beitrag aufdem Firmenblog (http://about.hindawi.com/blog/hindawi-launches-new-open-source-peer-review-system/).Über Hindawi LimitedHindawi Limited ist einer der weltweit größtenOpen-Access-Verlage, der Autoren ein umfangreiches Portfolio anZeitschriften zur Verfügung stellt, die jeweils an die Zielgruppeangepasst sind, die der Autor ansprechen möchte.Wir haben uns der Aufgabe verschrieben, die Offenheit in derForschung zu fördern. Wir arbeiten dabei mit anderen Verlagen undInstitutionen zusammen, um ein offenere wissenschaftliches Ökosystemzu entwickeln, indem wir die Entwicklung vonOpen-Source-Publishing-Infrastruktur unterstützen.Weitere Informationen über Hindawi Limited finden Sie unterhindawi.com (https://www.hindawi.com). Um mehr über dieses neuePeer-Review-System zu erfahren, senden Sie uns bitte eine E-Mail antechnology@hindawi.com und verbinden Sie sich mit uns über Twitter(https://twitter.com/Hindawi).Über die Collaborative Knowledge Foundation (Coko)Die Collaborative Knowledge Foundation (https://coko.foundation/)(Coko) schafft eine gemeinschaftseigene offene Infrastruktur für eineForschungskommunikation zur Förderung der Zusammenarbeit, einerErhöhung der Transparenz und die Ermöglichung einer Produktion undVerbreitung von Wissen mit größerer Geschwindigkeit.Coko wird großzügig von der Shuttleworth Foundation, der Gordonand Betty Moore Foundation, der Andrew W. Mellon Foundation und derArnold Foundation finanziert. Coko arbeitet in Partnerschaft mitführenden Verlagen und Forschungskommunikationsanbietern wie eLife,Hindawi, der University of California Press, Wormbase und EuropePMCzusammen.Software ist eine Konversation. Treten Sie mit Coko in Verbindung:Gitlab (https://gitlab.coko.foundation/), Mattermost(https://mattermost.coko.foundation/), Twitter(https://twitter.com/cokofoundation), oder schreiben Sie uns an:info@coko.foundation.Pressekontakt:technology@hindawi.comOriginal-Content von: Hindawi Limited, übermittelt durch news aktuell