Himmelsphänomen Meteorit: einen der ersten gut dokumentierten Vorgänge dieser Art zeigt die Münchner Mineralienmesse in einer Sonderschau zum Meteorit von Mauerkirchen (FOTO)

München (ots) -Der Meteoritenfall von Mauerkirchen jährt sich am 20. November2018 zum 250. Mal. Eine Sonderschau der 55. "Munich Show -Mineralientage München" präsentiert unter anderem die beiden größtender auf über 70 Sammlungen und Museen in der ganzen Welt verteiltenStücke des Meteoriten. Vom 26. bis 28. Oktober 2018 sind sie auf demMessegelände in München-Riem zu sehen, der erste Tag istregistrierten Fachbesuchern vorbehalten. Historische Literatur zumMeteoritenfall belegt das damalige Weltbild und die Uneinigkeit derGelehrten, denen ein kosmischer Ursprung noch vollkommen fremd war.Heute weiß man: Der Meteorit von Mauerkirchen ist Zeuge einerkosmischen Katastrophe, die sich vor fast einer halben MilliardeJahren im Asteroidengürtel ereignet hat.Zu sehen sind sowohl die Hauptmasse des Meteoriten aus dem MuseumReich der Kristalle als auch das zweitgrößte Bruchstück aus demGeowissenschaftlichen Museum der Georg-August-Universität Göttingen.Wie unvorstellbar ein kosmischer Ursprung für die damaligen Gelehrtenwar und über welche Theorien damals gestritten wurde, zeigthistorische Literatur zu dem Meteoritenfall.Der Meteoritenforscher und Leiter des Feuerkugelnetzes amDeutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) Dieter Heinlein undHerbert Raab, langjähriger Leiter der Johannes-Kepler-Sternwarte inLinz, freuen sich, den Auftakt der Jubiläumsfeierlichkeiten rund umden Meteoritenfall auf Europas größter Mineralienmesse zupräsentieren. "Damals setzte man sich mit der Aufbewahrung vonFundstücken der Gefahr aus, zum Gespött der Gelehrten zu werden.Daher ist ein Meteorit aus dem 18. Jahrhundert, bei dem ein Großteilder ursprünglich gefallenen Masse erhalten ist, etwas ganzBesonderes. Hinzu kommt hier das Glück, dass dessen Fall detailreichdokumentiert ist", so Raab. Heute ist sich die Fachwelt einig, dasses sich bei dem Meteoriten von Mauerkirchen um einen Zeugen einerkosmischen Katastrophe handelt, die sich vor fast einer halbenMilliarde Jahren im Asteroidengürtel ereignet hat.Der Meteorit mit einer Größe von etwa 30 cm x 20 cm x 15 cm wurdeam 21. November 1768 im damals bayerischen, heute österreichischenOrt Mauerkirchen von einer Bauersfrau aus einem ungefähr 75 cm tiefenEinschlagsloch in einem Feld geborgen. Sein Gewicht wurde mit 21,3Kilogramm angegeben, die Schmelzkruste war 0,5 mm dick. Einen Tagzuvor hatten einige Bewohner Mauerkirchens beobachtet, wie sich derHimmel verdunkelte und unter ungewöhnlichen Geräuschen ein Stein vomHimmel fiel. Als die damaligen Gelehrten von diesem Ereignis hörten,entwickelte sich der vom Himmel gefallene Stein zu einem wahrenZankapfel. Es wurden die wildesten Theorien aufgestellt. So lauteteein Erklärungsversuch, der Stein habe sich in der Luft gebildet. Einanderer, dass der Stein durch einen Wirbelwind von einem hohen Berggeweht worden sei. Ein Vulkanausbruch, Blitz und Donner waren weitereUrsachen, die die damalige Fachwelt in Betracht zog. Auf die Ideeeines kosmischen Ursprungs kam damals noch niemand.Der Meteorit von Mauerkirchen zählt zu den gewöhnlichen Chondritender Klasse L6, dem am häufigsten anzutreffenden Typ unter den zurErde fallenden Meteoriten. Chondrite stellen weitgehend unveränderteMaterie aus der Entstehungszeit des Sonnensystems vor 4,56 MilliardenJahren dar. Die moderne Meteoritenforschung geht davon aus, dass vorungefähr 467 Millionen Jahren der Mutterkörper der L-Chondrite ineiner katastrophalen Kollision mit einem anderen Himmelskörperzerstört wurde und das innere Sonnensystem in der Folge von einemregelrechten Meteoritenhagel erfasst wurde.Der Physiker Ernst Flores Friedrich Chladni gilt als Begründer derMeteoritenkunde. Der erste Steinmeteorit, den er bei einem Besuch imNaturalienkabinett der bayerischen Akademie der Wissenschaften 1798zu sehen bekam, war der Meteorit von Mauerkirchen. Bereits zu Beginndes 19. Jahrhunderts begann man, die Meteoriten nach demvorherrschenden Mineralbestand in drei grundsätzliche Meteoritentypenzu klassifizieren: die Eisenmeteoriten, die Steineisenmeteoriten unddie Steinmeteoriten."Auch heute lassen sich Meteoritenfälle nicht vorhersagen, nurbeobachten und ihr Einschlagsort berechnen", erklärt Dieter Heinlein.Er ist Leiter des Feuerkugelnetzwerks am DLR-Institut fürPlanetenforschung, ein Kameranetzwerk, das helle Meteore registriertund Meteoriten in Deutschland aufspürt. So war am 30. Juni in diesemJahr ein Meteor über Oberfranken zu beobachten. Den Berechnungenzufolge sollen Teile davon bei Heiligenstadt im Landkreis Bamberg denErdboden erreicht haben.Wer glaubt, einen Meteoriten gefunden zu haben oder zu besitzen,kann diesen zur Messe mitbringen und von Heinlein überprüfen lassen.Bei einem eigens eingerichteten Stammtisch auf den Mineralientagentreffen sich Meteoritenfreunde, um ausführliche Gespräche über neueFälle und Fundstücke zu führen. Interessierte können sich überMeteoriten informieren und ihre Fragen an Experten stellen.Über die Munich Show - Mineralientage MünchenDie Munich Show - Mineralientage München wird von derMineralientage München Fachmesse GmbH veranstaltet und findet diesesJahr zum 55. Mal statt. Mit rund 1.250 Ausstellern aus der ganzenWelt, bietet die Veranstaltung nicht nur eine Informations- undHandelsplattform für Händler, Interessierte und Laien. AufwendigeSonderschauen, ein abwechslungsreiches Vortragsprogramm, Events undzahlreiche Mitmachaktionen für Erwachsene und Kinder sind aufinsgesamt über 50.000 qm Ausstellungsfläche in fünf Hallen geboten.Die Messe richtet sich am ersten Veranstaltungstag ausschließlich anregistrierte Fachbesucher, an den beiden anderen Tagen auch an diebreite Öffentlichkeit. 