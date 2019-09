"Himbeer" Verlag auf der deGUT / Die Berliner deGUT-Repräsentantinnen Bauer, Ihlenfeld und Steigleder sind zu gefragten Expertinnen für das Leben mit Kindern geworden - nicht nur in der eigenen Stadt

Weitere Suchergebnisse zu "Bauer":

Berlin/Potsdam (ots) - Über Kitas können sichFamilien-Freundschaften fürs Leben bilden - und wertvolle beruflicheNetzwerke. Das haben auch die Macherinnen des Himbeer Verlages soerlebt. Claudia Steigleder und Anja Ihlenfeld haben sich beim Gründeneiner Kita kennengelernt und entdeckten gemeinsam eine Marktlücke:Ihnen fehlte ein anspruchsvoll produziertes Magazin, das Artikel undTipps rund um das Leben mit Kindern in der Großstadt bot - und das ambesten kostenlos zum Mitnehmen.Steigleder war zu der Zeit als Art-Direktorin tätig, Ihlenfeld imBuchhandel. Sie entwickelten ein Konzept für das "Himbeer Magazin"und gingen mit einem Dummy, der auch dank der kostenlosen Mitarbeitvieler Kreativer aus ihrem (Kita-)Netzwerk entstanden war, aufAnzeigenakquise. Bereits bei der ersten Ausgabe, die 2008 erschien,konnten sie damit die Druckkosten tragen. Esther Bauer, einelangjährige Freundin von Claudia Steigleder, stieß bald darauf alsDritte im Bunde dazu und kümmerte sich um das Anzeigengeschäft. Siehatte zuvor im Bereich Presse- und Öffentlichkeitsarbeit gearbeitetund erschloss sich dieses neue Feld Stück für Stück selbst. Diezweite Ausgabe erschien mit einer Auflage von 10.000 Stück undsteigerte sich schon bald auf die heutigen 20.000 Exemplare. Auch derzweimonatliche Rhythmus hat sich von Anfang an bewährt.Im ersten Jahr haben die drei Gründerinnen die Magazine nochselbst mit ihren Privatautos verteilt - aufwendig, aber effektiv.Denn auf diesem Wege lernten sie ihre Partner persönlich kennen undschufen damit die Basis für nachhaltige Geschäftsbeziehungen. EineCoaching-Förderung der IBB half ihnen, sich eingehender mit dem ThemaZahlen zu befassen und ihrem Verlag als UG eine klare Struktur zugeben. Redaktionsleiterin Ihlenfeld übernahm zusätzlich dieGeschäftsführung, Bauer leitet die Anzeigenabteilung und Steiglederdie Grafik. Alle grundlegenden Business-Entscheidungen treffen diedrei jedoch weiterhin gemeinsam. Nach gut einem Jahr haben sie sicherstmals selbst Gehälter ausgezahlt.Ihr erstes Buch "Berlin mit Kind" erschien im Jahr 2011, zunächstin Kooperation mit dem Berliner Stadtmagazin "Tip", dann als kompletteigene jährliche Produktion. Seit 2012 gibt es die Münchner Ausgabedes Himbeer Magazins, anfangs als Franchise, seit diesem Jahr alsPublikation einer Tochterfirma des Verlages. Der umfassende Relaunchdes Online-Angebots im Frühjahr 2018 half nicht nur, ein wachsendesGeschäftsfeld weiter auszubauen, sondern auch, sich noch einmalintensiv mit dem Profil der eigenen Marke zu befassen. Bei allenSchritten stand immer das Produkt im Mittelpunkt - entsprach es nochden qualitativen Ansprüchen der Gründerinnen?Dieser klare Kompass, die konsequente Förderungfamilienfreundlicher Arbeitsbedingungen für alle und der Mut, imeigenen Tempo zu bleiben, sind wesentliche Gründe, warum der HimbeerVerlag heute auf so stabilen Beinen steht. Viele Mitarbeiterinnen -der Verlag ist komplett weiblich - bleiben dem Unternehmen treu. Dieüber Jahre stetig weiter gewachsene Kompetenz im Bereich Familieeröffnet nun weitere Märkte für die Zukunft.Esther Bauer und Claudia Steigleder sind am Freitag, den 18.Oktober, um 14.00 Uhr live zu Gast im "Klassenzimmer".Über die deGUT:Die Deutschen Gründer- und Unternehmertage (deGUT) finden am 18.und 19. Oktober 2019 zum 35. Mal statt. Erwartet werden 6.000Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sich rund um Existenzgründung undUnternehmertum informieren und beraten lassen können.Veranstaltungsort der größten Gründermesse Deutschlands ist erneutdie ARENA Berlin. Rund 130 Aussteller und Berater sowie einkostenloses Seminar- und Workshopprogramm bieten den Besucherinnenund Besuchern fundiertes Wissen und Beratung sowie intensive Kontaktezu Gleichgesinnten, Förderern und Mentoren. Veranstaltet wird diedeGUT von der Investitionsbank Berlin (IBB) und der Investitionsbankdes Landes Brandenburg (ILB). Die deGUT wird gefördert von derSenatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe des LandesBerlin und dem Ministerium für Wirtschaft und Energie des LandesBrandenburg aus Mitteln der Länder und des Europäischen Sozialfonds.Schirmherr ist der Bundesminister für Wirtschaft und Energie, PeterAltmaier.Pressekontakt:Anja LindemanndeGUT-PressebüroFriedrichstraße 23 A10969 BerlinTel.: 030 257717-90E-Mail: presse@degut.dewww.degut.deOriginal-Content von: Deutsche Gründer- und Unternehmertage (deGUT), übermittelt durch news aktuell