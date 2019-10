"Him or me": Eine Austellung aus sowohl kanadischer als auch deutscher Perspektive

Soesterberg, Niederlande (ots/PRNewswire) - Die Ausstellung "Eroder ich. Ein Kanadier und ein Deutscher" wird am 14. Februar 2020 imNationalen Militärmuseum (NNM) eröffnen, um des "75. Jahrestags derBefreiung" zu gedenken. Die Ausstellung zeigt zwei wahre, zutiefstpersönliche Geschichten von einem kanadischen sowie einem deutschenSoldaten; Realität gesehen mit den Augen zweier Kriegsteilnehmer.Die Ausstellung läuft bis zum 26. September 2021."Er oder ich. Ein Kanadier und ein Deutscher."Um die Befreiung der Niederlande wurde erbittert gekämpft. DieAusstellung "Er oder ich" porträtiert den Kampf sowohl aus alliierterals auch deutscher Perspektive, aus der Sicht zweier echterKriegsteilnehmer. Ein französischsprachiger Kanadier namens Léo Major(1921-2008) aus Québec meldete sich 1940 freiwillig zur kanadischenArmee. Wir verfolgen ihn bei seinem Marsch vom Strand Juno durchgroße Schlachten zu Orten, wo er schwer verletzt wurde und seinenbesten Freund verlor, bevor er mutig alleine in Zwolle eindrang.Wir folgen außerdem Hans Kürten (1925) aus Leverkusen, der ineinem Land unter Hitlers Herrschaft aufwuchs. Er wurde 1943eingezogen und war im Oktober 1944 an Schlachten bei Arnheimbeteiligt. Genau wie Léo verlor auch Hans seinen besten Freund undwurde bei mehreren Gelegenheiten schwer verletzt.Die wahren und manchmal schockierenden Geschichten hebenbemerkenswerte Parallelen hervor, die die Besucher für sich selbstentdecken können. Direktor Paul van Vlijmen: "Es entsteht Empathiedurch die Konfrontation mit den gleichen Ereignissen aus einerdeutschen Perspektive."Außergewöhnliche GegenständeZusätzlich zur Ausstellung "Er oder ich", die außergewöhnlicheGegenstände beinhaltet, porträtiert die Haupthalle des NMM, dasArsenal, wie die Befreiung sich ereignete und welche Logistikerforderlich war. Es sind viele große Fahrzeuge zu sehen, wie etwaLastwagen, jedoch auch der bemerkenswerte Panzer "Tiger II" (genanntKönigstiger), die unglaublich seltene bemannte V-1, das kanadischeLandungsboot "Buffalo", der Panzerzerstörer "Archer" und derFlammenwerfer "Wasp".Nationales MilitärmuseumDas Nationale Militärmuseum (NMM) ist das ideale Museum, um dieBedeutung der Streitkräfte für die Niederlande in der Vergangenheit,Gegenwart und Zukunft zu erklären. Das Museum rückt sie ins Licht mitGeschichten, Aktivitäten und aktuellen Ausstellungen, die einespürbare Wirkung zeigen. Neben den sechs Themenbereichen, bei denendie Geschichte der Armee und der Luftwaffe mit modernenMuseumspräsentationen erzählt wird, gibt es einen riesigenAusstellungsbereich, wo viele Kollektionsstücke wie Flugzeuge,Panzer, gepanzerte Fahrzeuge und Hubschrauber zu sehen sind - jetztmit einem besonderen Fokus auf Ausrüstung aus dem Zweiten Weltkrieg.Um weitere Informationen zu erhalten, besuchen Sie www.nmm.nl oderfolgen Sie uns auf Facebook und Twitter. Das Projekt wurde zum Teilvon vfonds gesponsert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1016852/NMM.jpgRedaktionelle Hinweise:Wenn Sie weitere Informationen oder visuelles Material über dieAusstellung erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an Carla Marcus,Kommunikationsabteilung, Telefon: +31 (0)85 0036029 oder +31 (0)643507032. Sie können auch eine E-Mail an communicatie@nmm.nl senden.Die offizielle Eröffnung ist am 13. Februar 2020.Original-Content von: Nationaal Militair Museum (NMM), übermittelt durch news aktuell