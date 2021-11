Hilton Worldwide Aktie: Gut, wenn Sie noch investiert sind!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Für die Aktie Hilton Worldwide aus dem Segment "Hotels Resorts & Kreuzfahrtlinien" wird an der heimatlichen Börse New York am 16.11.2021, 10:21 Uhr, ein Kurs von 142.91 USD geführt.

Unsere Analysten haben Hilton Worldwide nach 8 Kriterien bewertet. Dabei definiert jedes Kriterium eine "Buy", "Hold" oder "Sell"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung resultiert aus den Einzelergebnissen dieser Analyse.

1. Fundamental: Hilton Worldwide ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels Restaurants und Freizeit) aus unserer Sicht überbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 873,35 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 1057 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 75,47 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Sell"-Empfehlung.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Hilton Worldwide als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 5 Buy, 8 Hold, 0 Sell. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 1 Buy, 3 Hold, 0 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 134,33 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -6 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 142,91 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Hilton Worldwide-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 127,42 USD. Der letzte Schlusskurs (142,91 USD) weicht somit +12,16 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (138,93 USD) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,86 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Hilton Worldwide-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Hilton Worldwide-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

